Socjalne wsparcie dla żołnierzy służących na granicy

MON dofinansuje wakacje dla rodzin żołnierzy, którzy pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. Warunkiem przystąpienia do programu „Tanie wczasy” będzie co najmniej 60 dni służby. Taką informację przekazał minister Mariusz Błaszczak. Projekt przepisów w tej sprawie jest już gotowy. Regulacje mają objąć wojskowych skierowanych na granicę po 1 stycznia 2021 roku.

Dopłata do wakacji

Jak przyznają przedstawiciele resortu obrony narodowej, służba pełniona w niestandardowych warunkach bywa obciążeniem fizycznym i psychicznym. Z tego m.in. powodu MON postanowiło zorganizować dla tej grupy wojskowych dodatkową osłonę socjalną. W czwartek poinformował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak. – Każdego dnia kilkanaście tysięcy żołnierzy pełni ciężką służbę na granicy polsko-białoruskiej. Zdecydowałem, że żołnierzom, którzy służyli tam przez co najmniej 60 dni, dofinansujemy pobyt w ośrodkach wypoczynkowych należących do Agencji Mienia Wojskowego – napisał szef resortu na Twitterze.

Projekt przepisów w tej sprawie jest już gotowy. Zakłada on, że żołnierze, którzy pełnili służbę na granicy, będą mogli wziąć udział w programie „Tanie wczasy”. Funkcjonuje on od 1998 roku i jest adresowany do najsłabiej sytuowanych wojskowych rodzin. Mogą z niego skorzystać żołnierze, u których dochód na osobę (za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) nie przekraczał 45 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie to kwota 1850 zł, ale niebawem wzrośnie po zapowiadanych podwyżkach). Tym, którzy zostają zakwalifikowani do programu, wojsko finansuje pełne koszty zakwaterowania i wyżywienia według cennika obowiązującego w danym ośrodku wypoczynkowym. Żołnierze muszą z kolei ponieść koszty m.in. opłat klimatycznych, za parkingi, a także zapłacić podatek dochodowy (w tzw. rocznym rozliczeniu PIT) od wysokości przyznanego świadczenia. Program realizowany jest w formie dwutygodniowych turnusów poza ścisłym sezonem letnim. Mundurowi mogą wybrać jeden z 12 oferowanych przez Rewitę ośrodków zlokalizowanych w całej Polsce, np. w Unieściu, Juracie, Sopocie i Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. Z tego rodzaju wsparcia można skorzystać raz na dwa lata.

Na podobnych zasadach z „Tanich wczasów” skorzystają żołnierze służący na granicy. W ich wypadku jednak dochody uzyskiwane w rodzinie żołnierza zawodowego nie zostaną wzięte pod uwagę, a jedynym warunkiem uczestnictwa w programie będzie służba w rejonie granicy nie krótsza niż 60 dni.

Dopłata będzie dotyczyła pobytu w ośrodku żołnierza, jego małżonki oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu. Żołnierz zawodowy skorzysta z wypoczynku 14-dniowego, jak obecnie, lub też z dwóch siedmiodniowych albo trzech krótkoterminowych pobytów w okresie 24 miesięcy od chwili nabycia uprawnień. W programie będzie można uczestniczyć raz na dwa lata. Jeśli w okresie 24 miesięcy żołnierz zostanie skierowany na granicę kilka razy, uprawnienie będzie mu przysługiwało tylko raz.

Projekt zakłada też, że skorzystanie z dopłaty ze względu na służbę na granicy nie będzie wykluczało udziału w „Tanich wczasach”, jeśli zostaną spełnione kryteria dochodowe. Oznacza to, że w niektórych wypadkach żołnierz zawodowy będzie miał podwójne uprawnienie do udziału w programie. Szacunkowy koszt związany z przyznaniem dopłaty przypadającej na jednego żołnierza zawodowego został wstępnie określony na około 2000 zł za pobyt 14-dniowy. Przepisy mają objąć żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia tej służby po 1 stycznia 2021 roku.

Urlop w całej Polsce

Jak zapewnia rzeczniczka Agencji Mienia Wojskowego Małgorzata Weber, spółka „AMW REWITA” jest przygotowana do organizacji wypoczynku dla uprawnionych żołnierzy. – W 2022 roku do dyspozycji będzie ponad 4,5 tys. miejsc noclegowych, całorocznych i sezonowych. Baza noclegowa REWITY to ośrodki położone w najbardziej atrakcyjnych rejonach turystycznych kraju: wzdłuż całego wybrzeża Morza Bałtyckiego, na Mazurach i Pojezierzu Pomorskim, a także w górach, w paśmie od Sudetów poprzez Karpaty kończąc na Bieszczadach – mówi Małgorzata Weber. I dodaje, że wieloletnie doświadczenie spółki w organizacji podobnych inicjatyw sprawia, że może przyjąć gości zaraz po wejściu w życie przepisów. – W 2020 roku na podstawie zarządzenia operacyjnego dowódcy rodzajów sił zbrojnych w związku z pandemią COVID-19 AMW REWITA w krótkim czasie zabezpieczyła miejsca i stworzyła w kilku swoich oddziałach placówki na potrzeby izolatoriów oraz miejsc kwarantanny dla Wojska Polskiego – mówi Małgorzata Weber.

Dopłata do wczasów to niejedyna pomoc socjalna dla żołnierzy wspierających pograniczników. Wcześniej szef MON-u zdecydował, że będą też mogli skorzystać z turnusów regeneracyjnych w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie. Pilotażowy turnus regeneracyjny odbył się pod koniec ubiegłego roku, kolejne dwa w styczniu. W sumie na 2022 rok zaplanowano ich 11, każdy ma trwać dziesięć dni. Żołnierze oprócz zajęć sportowych i kulturalno-oświatowych mają także spotkania z psychologiem, korzystają też z rehabilitacji.