Nie tylko „granicą” żyje 12 Dywizja

Kolejne kontyngenty przygotowują się do misji w Iraku i Libanie, już niebawem ruszą szkolenia służby przygotowawczej, a także poligony krajowe i ćwiczenia międzynarodowe – to wszystko stanowi realny dowód, że szkolenie bez zmian odgrywa kluczową rolę w „Dwunastce”.

Wsparcie Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski jest niezwykle istotne, ale nie zatrzymało to szkolenia w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gdyż pomimo wszystkiego szkolenie nadal pozostaje priorytetem dla „Dwunastki”.

Samo Dowództwo 12 Dywizji w pierwszym kwartale 2022 r. kładzie nacisk przede wszystkim na doskonalenie dowództw i sztabów (np. kursy na HMS JAŚMIN i treningi sztabowe), natomiast podległe jednostki oprócz dalszego wsparcia Straży Granicznej skupiają się na systematycznym podnoszeniu kwalifikacji wśród żołnierzy.

Potwierdzają to plany na 2022 rok, w którym jednostki „Dwunastki” zamierzają m. in. uczestniczyć w międzynarodowych ćwiczeniach pk. DEFENDER i DYNAMIC FRONT, sformować XII oraz XIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego IRAK, a także przeszkolić prawie 2000 ochotników służby przygotowawczej.

Przy tym wszystkim warto również wspomnieć o zadaniu jakiego do tej pory nikt w Wojsku Polskim nie realizował – w marcu br. 12 Brygada Zmechanizowana zamierza przemieścić drogą morską żołnierzy i sprzęt, które w gronie sojuszniczym będą uczestniczyć w ćwiczeniu pk. COLD RESPONSE. W tym celu żołnierze „Błękitnej” Brygady już teraz na poligonie drawskim przygotowują się do działania w niskich temperaturach. Pod okiem instruktorów SERE (czyli kursów przetrwania) szkolą się, aby jak najlepiej przysposobić się do specyficznych warunków atmosferycznych, z jakimi zetkną się w Norwegii.

To wszystko dobitnie dowodzi, że kolejny, 2022 rok będzie równie intensywnyi wymagający dla 12 Dywizji tak jak poprzednie, do czego żołnierze „Dwunastki” są już dobrze przyzwyczajeni.

Tekst: mjr Błażej Łukaszewski