Niespokojna noc przy wschodniej granicy

W stronę mundurowych poleciały kamienie i obelgi. Wyrwano też fragmenty ogrodzenia. 32-osobowa grupa agresywnych mężczyzn wtargnęła na terytorium Polski, ale od razu została zatrzymana. W nocnym szturmie na polską granicę wzięli udział m.in. obywatele Erytrei, Jemenu, Pakistanu, Afganistanu i Syrii. Od wczoraj polską granicę nielegalnie próbowało przekroczyć 69 osób.

Straż Graniczna informuje, że 18 stycznia polsko-białoruską granicę próbowały nielegalnie przekroczyć 33 osoby. – Ale już po północy doszło do kolejnego zdarzenia. O godzinie 2.00 odbyła się próba siłowego forsowania granicy – mówi por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. – 32 osoby rzucały kamieniami w Polaków, wyrywano także fragmenty ogrodzenia. Oczywiście cały czas pomagały im służby białoruskie. Zarówno Białorusini, jak i migranci kierowali bardzo obelżywe słowa w kierunku Polaków i polskich służb – dodaje. Do zdarzenia doszło na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku. Migrantom udało się wejść na terytorium Polski, ale zostali zaraz zatrzymani i pouczeni o obowiązku opuszczenia kraju, a następnie odprowadzeni do linii granicy. Jak informuje SG, wśród nich byli obywatele Erytrei, Jemenu, Pakistanu, Afganistanu, Syrii i Egiptu. – To pokazuje, że grupy migrantów tworzone są sztucznie i sztuczna jest całą presja migracyjna, której jesteśmy poddawani. Cudzoziemcy celowo są przywożeni do linii granicy, by potem nielegalnie ją przekroczyć – mówi por. Michalska.

Do kolejnego zdarzenia z udziałem migrantów doszło w okolicy Bobrownik. Tam czterech obywateli Iraku wpław pokonało rzekę Świsłocz. – Byli ubrani i owinięci folią, by nie przemoknąć. Oczywiście przemokli, więc daliśmy im suchą odzież, jedzenie i ciepłe napoje – informują pogranicznicy.