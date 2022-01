Szpital w Legionowie czeka na pierwszych pacjentów

– Szpital w Legionowie jest gotowy, by nieść pomoc wszystkim potrzebującym. To ważna chwila przede wszystkim dla mieszkańców powiatu legionowskiego, ale też całej służby zdrowia i Wojska Polskiego. To dowód, że PiS dotrzymuje obietnic i dba o bezpieczeństwo naszej ojczyzny – mówił Mariusz Błaszczak, szef MON-u, podczas uroczystości otwarcia placówki medycznej przy ulicy Zegrzyńskiej 8.

Jestem przekonany, że ten szpital przyczyni się do wsparcia systemu ochrony zdrowia i systemu bezpieczeństwa państwa. Dziękuję, że razem stworzyliśmy coś, co wydawało się niemożliwe – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas inauguracji działalności szpitala w Legionowie. Filia Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) jest już gotowa na przyjęcie pierwszych pacjentów.

Minister dodał, że ze świadczeń medycznych legionowskiej placówki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy regionu, ale też żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej, stacjonujących w Polsce wojsk sojuszniczych i mazowieckich brygad obrony terytorialnej.

Film: MON

W szpitalu, na którego czele stoi płk Robert Ryczek, kardiolog, jest sześć oddziałów: intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, ginekologii małoinwazyjnej i endoskopowej, blok operacyjny z dwiema salami, oddział chirurgii okulistycznej oraz kardiologii interwencyjnej i chorób wewnętrznych. Swoje miejsce znalazła tu także działająca całą dobę izba przyjęć, z dużą salą obserwacyjną dla pacjentów wymagających nagłej pomocy. W placówce może być hospitalizowanych jednocześnie około 90 pacjentów. Od 1 stycznia w strukturze szpitala znalazła się też działająca na tym terenie Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Obecnie działa pod nazwą „Lecznictwo Ambulatoryjne WIM”.

– W szpitalu pracuje doświadczona i doskonale przygotowana kadra lekarzy i pracowników służby zdrowia, która jest gwarancją wysokiego poziomu leczenia. Pomoc jest w zasięgu ręki, a już od połowy lutego mieszkańcy będą mogli wziąć udział w badaniach profilaktycznych – mówi minister Błaszczak.

Symbolicznym momentem otwarcia szpitala było przekazanie poziomicy, tej samej, którą szef MON-u wręczył firmie budowlanej ponad dwa lata temu, gdy rozpoczynała się budowa legionowskiej placówki.

Gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie podkreślał, że zarówno wyposażenie, jak i sposób organizacji udzielania świadczeń w nowej placówce zostały podporządkowane dwóm priorytetom: najwyższej jakości świadczonych usług medycznych i bezpieczeństwu pacjentów. – Kliniki WIM będą wysuniętymi ramionami dla funkcjonujących tutaj oddziałów, tak abyśmy mogli zaoferować tutejszym pacjentom kompleksową, skoordynowaną opiekę. Nie ma takiego drugiego szpitala, który funkcjonowałby jako filia szpitala klinicznego, a tym samym gwarantował możliwość prowadzenia diagnostyki i terapii na najwyższym poziomie – podkreślał generał.

Przyznał, że wyjątkowa jest też sama struktura placówki, w której aż 30% łóżek stanowią łóżka intensywnej terapii. – To pokazuje, jak dużą wagę przywiązujemy do tego, aby skupić się na tym co najważniejsze: na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia – mówił generał Gielerak. Jest przekonany, że działalność szpitala w znaczącym stopniu poprawi dostępność mieszkańców Legionowa do systemu opieki zdrowotnej i bezpośrednio przyczyni się to do tego, że ludzie tu mieszkający będą żyć dłużej i zdrowiej.

Budynek o powierzchni około 7250 mkw. ma pięć kondygnacji oraz podziemny parking. Wykonawcą obiektu była austriacka firma Strabag. Łączny koszt budowy placówki wyniósł ponad 160 mln złotych i został sfinansowany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. – To koszt niemały, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że inwestycja ta podniesie poziom poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców Legionowa i okolic, to z całą pewnością są to świetnie wydane pieniądze – podkreślił generał Gielerak.