Spędź ferie z WOT

Pierwsi ochotnicy do służby w wojskach obrony terytorialnej rozpoczęli już szkolenie podstawowe w ramach programu „Ferie z WOT”. W pięciu województwach, m.in. małopolskim, wielkopolskim i świętokrzyskim szkoli się obecnie 400 osób. W większości są to pełnoletni uczniowie oraz studenci, którzy międzysemestralną przerwę w nauce postanowili wykorzystać na szkolenie wojskowe.

Projekt „Ferie z WOT” piąty rodzaj sił zbrojnych organizuje od 2019 roku. To propozycja głównie dla pełnoletnich uczniów oraz studentów i nauczycieli, którzy są zainteresowani służbą w armii i zimową przerwę w nauce postanowili przeznaczyć na przeszkolenie wojskowe. – Planując szkolenia staramy się dopasować do terminarza ferii międzysemestralnych lub wakacji. Nie zawsze się to udaje, ale w tym roku każda z naszych brygad przeszkoli kandydatów w czasie ferii – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy wojsk obrony terytorialnej.

Szesnastodniowe szkolenia podstawowe odbędą się w piętnastu jednostkach. Już teraz „szesnastki” odbywają się w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. – W pierwszej turze, w pięciu brygadach, szkoli się 400 ochotników. Większość to uczniowie i studenci – mówi płk Pietrzak. Kolejne szkolenia ruszą na Podlasiu, Warmii i Mazurach.

– Szkolimy ochotników, którzy złożyli wniosek o powołanie do służby wojskowej pod koniec ubiegłego roku. W 102 Batalionie Lekkiej Piechoty w Sandomierzu od soboty szkoli się 30 kandydatów – mówi ppor. Daniel Woś, rzecznik prasowy 10 Świętokrzyskiej BOT. – 80 procent powołanych to uczniowie i studenci – dodaje. Studentów, uczniów, a także kilku nauczycieli szkoli już także 11 Małopolska BOT. Por. Adam Trębacz, rzecznik jednostki wyjaśnia, że na „szesnastkę” w czasie ferii powołano 50 osób. Szkolą się oni w 112 Batalionie w Oświęcimiu.