Walczą o tytuł Mistrza EkstraKlasy Wojskowej

Adresowany do uczniów klas o profilu wojskowym Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKlasa Wojskowa”, organizowany jest po raz drugi. Zainteresowane udziałem szkoły mogły zgłaszać się do Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, organizatora wydarzenia, do 19 listopada ubiegłego roku . Ostatecznie na liście znalazły się 142 placówki, które we własnym zakresie wyłoniły trzyosobowe reprezentacje uczniów. – Już pod koniec grudnia młodzież otrzymała dostęp do platformy e-learningowej MON. Korzystając z materiałów do samokształcenia rozpoczęła przygotowania do pierwszego etapu, czyli prowadzonych online testów eliminacyjnych – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji BdSPZŻR.

REKLAMA

Wśród najlepszej szesnastki znalazły się m.in.: Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (woj. zachodniopomorskie), I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Rzepinie (lubuskie). Ta ostatnia placówka po raz drugi bierze udział w rywalizacji.

– To nie jest łatwy turniej, wymaga sporej wiedzy i czasu na przygotowania. Nasi uczniowie, gdy tylko otrzymali materiały do samokształcenia, od razu rozpoczęli przygotowania. Chylę przez nimi czoła, bo to uczniowie klas drugich, którzy niemal całą pierwszą klasę kształcili się w systemie zdalnym. Ich sukces to efekt ich systematycznej i ciężkiej pracy oraz determinacji – przyznaje Anna Mieczkowska, koordynator klas mundurowych Liceum w Rzepinie. Dodaje, że ekipa, która brała udział w poprzedniej edycji turnieju, dotarła do ćwierćfinałów, dzięki czemu młodzież mogła uczestniczyć w zlocie klas mundurowych. – Było to dla nich niesamowite przeżycie. Drużyna tegorocznej edycji znalezienie się w najlepszej czwórce traktuje jako plan minimalny. Liczymy, że zajdą jak najdalej. Mimo ferii przygotowują się teraz do kolejnych etapów – mówi Anna Mieczkowska.

W gronie zakwalifikowanych szkół jest też XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie. Placówka debiutuje w turnieju. – Uczniowie zastanawiali się, czy wziąć w nim udział, bo obawiali się, że mogą sobie nie poradzić. Ostatecznie przekonali się, że nie wiąże się to z żadną stratą, a mogą jedynie zyskać. To doskonały sposób na sprawdzenie się, poznanie swoich mocnych i słabych stron, zdobycie nowej wiedzy. I tak podeszli do tego turnieju. Ich ogromna samodyscyplina i sumienne przygotowania zaowocowały. To bez wątpienia ich sukces – mówi Krzysztof Cegliński, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa tarnowskiego liceum.

Teraz młodzież rozpocznie rozgrywki w systemie pucharowym. Spośród 16 drużyn zostanie wylosowanych osiem par, które będą rywalizować w kolejnym teście wiedzy. Osiem zwycięskich ekip przejdzie do następnego etapu, a czterech jego zwycięzców spotka się w wielkim finale. Zespół, który zwycięży, otrzyma tytuł mistrza „EkstraKlasy Wojskowej” i puchar przechodni.

Portal „Polska Zbrojna” jest patronem medialnym wydarzenia.

W I edycji turnieju do rywalizacji przystąpiło 99 szkół i niemal 300 uczniów. Puchar przechodni i tytuł mistrza EkstraKlasa Wojskowej powędrował do drużyny uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Lista zakwalifikowanych szkół

Województwo:

pomorskie

I Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku

kujawsko-pomorskie

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

zachodniopomorskie

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Informatyczne Liceum Ogólnokształcące „Computer College” w Koszalinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim

małopolskie

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie

warmińsko-mazurskie

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

I Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks im. Cichociemnych w Olsztynie

mazowieckie

I Liceum Ogólnokształcące Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku

śląskie

ZDZ – Zespół Szkół w Rybniku Liceum Ogólnokształcące w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

lubuskie

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Rzepinie

podkarpackie

Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie