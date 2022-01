Nowe garaże dla Leopardów

Od dziś czołgi Leopard, z których korzystają żołnierze 1 Brygady Pancernej, będą parkowane w nowych garażach. Wszystko dzięki wartej prawie 100 milionów złotych infrastrukturze, która właśnie została oddana do użytku. W uroczystości w garnizonie w Wesołej wziął udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

– 18 Dywizja Zmechanizowana rozrasta się. Jedną z jej jednostek jest 1 Brygada Pancerna, gdzie dziś otwieramy garaże i zaplecze techniczne służące utrzymaniu czołgów – powiedział w Wesołej Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Dwa budynki garażowe, które oddano do użytku w 1 Brygadzie Pancernej, są przeznaczone dla dwóch batalionów czołgów. Zostały one wyposażone w nowoczesne systemy wentylacji, przeciwpożarowe, a także teletechniczne. – Te garaże spełniają najwyższe standardy, są także energooszczędne. To po prostu najnowocześniejsza tego typu infrastruktura w Wojsku Polskim – mówi por. Jacek Piotrowski, oficer prasowy 1 Brygady Pancernej.

Na razie w nowych garażach będą parkowały czołgi Leopard, które do 1 Brygady trafiły w 2017 roku. Jednak, jak zapewnia rzecznik, nowa infrastruktura została przystosowana także do cięższego sprzętu, m.in. czołgów Abrams, które mają trafić do jednostki jeszcze w tym roku.