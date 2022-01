Coraz więcej uczelni w Legii Akademickiej

Legia Akademicka to program skierowany do studentów uczelni cywilnych i wojskowych, którzy w trakcie kształcenia chcą odbyć szkolenie wojskowe. Składa się ono z dwóch etapów. W pierwszym ochotnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych na uczelni zgodnie z opracowanym przez ministra obrony narodowej programem szkoleniowym. Na salach wykładowych, ale też podczas zajęć online, uczą się m.in. o rodzajach sił zbrojnych, systemie obronnym RP, poznają też przepisy dotyczące służby wojskowej. Kolejnym etapem jest organizowane w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia w całej Polsce szkolenie praktyczne. Prowadzone podczas wakacji składa się z dwóch modułów: podstawowego, po którego ukończeniu studenci składają przysięgę i otrzymują status szeregowego rezerwy oraz podoficerskiego, które kończy się uzyskaniem stopnia kaprala. Zgodnie z zasadą programu, jeśli danej uczelni nie ma na liście, student ochotnik może zapisać się do innej wybranej, na terenie województwa.

Aż 52 uczelnie publiczne, 17 niepublicznych oraz 4 wojskowe z całego kraju zostały zakwalifikowane do V edycji programu Legii Akademickiej. Studenci zainteresowani udziałem w szkoleniu wojskowym mogą zgłaszać się do uczelnianych koordynatorów programu. Pierwsze, teoretyczne zajęcia mają ruszyć już na przełomie stycznia i lutego.

Zapisy trwają

W tym roku szansę na przeszkolenie zyskają kolejni studenci. – Z każdym rokiem przybywa szkół wyższych, które chcą wziąć udział w programie. W ubiegłym roku było ich 60, w tym zakwalifikowały się 74 placówki – mówi ppłk Krzyżanowski. Warunkiem przystąpienia do programu było kształcenie co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021.

Najwięcej, bo aż 11 uczelni jest z województwa mazowieckiego. Poza dwiema wojskowymi akademiami: Techniczną oraz Sztuki Wojennej szkolenie teoretyczne studentów będą prowadzić m.in. Uniwersytet Warszawski, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Ten ostatni bierze udział w programie od samego początku. – Mamy w tej chwili zapisanych ok. 60 osób z różnych kierunków, w tym bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i informacyjnego, kryminologii, pedagogiki, ratownictwa medycznego czy też kierunków rolniczych. Zauważyliśmy też większe niż wcześniej zainteresowanie kobiet udziałem w szkoleniu. Tworzymy grupy i na przełomie stycznia i lutego chcemy rozpocząć zajęcia – mówi dr Paweł Szmitkowski, koordynator programu w siedleckim uniwersytecie.

Studenci mogą się też zapisywać na szkolenie w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Poza ochotnikami z AWF-u na liście są studenci stołecznych uniwersytetów: Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Medycznego czy Szkoły Głównej Handlowej. – Przygotowujemy już bazę dydaktyczną, układamy plany, a zajęcia podobnie jak w ubiegłym roku zamierzamy prowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych, po to, by nie kolidowały z zajęciami uczelnianymi – zapowiada Józef Czyż, specjalista ds. obronnych – koordynator programu na warszawskim AWF-ie. Dodaje, że podczas etapu teoretycznego kadra uczelni będzie wspierana przez przedstawicieli środowiska wojskowego. – Wśród nich są m.in. reprezentanci Żandarmerii Wojskowej, Centrum Weterana, a nawet pracownicy struktur międzynarodowych. Liczymy też na kontynuację współpracy z 2 Pułkiem Saperów w Kazuniu – dodaje Józef Czyż.

Na terenie Małopolski studenci mają do wyboru siedem uczelni (to m.in. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu), podobnie jest na Lubelszczyźnie (poza Lotniczą Akademią Wojskową to także m.in. Akademia Zamojska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Sześć placówek będzie prowadziło szkolenie w uczelniach województwa dolnośląskiego (m.in. Akademia Wojsk Lądowych, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego).

W programie weźmie też udział po pięć uczelni z województw: łódzkiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego, po cztery z kujawsko-pomorskiego, pomorskiego (w tym Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) i śląskiego oraz po trzy z podlaskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Województwa: lubuskie, opolskie i warmińsko-mazurskie będą reprezentowały w LA po dwie uczelnie.

Część teoretyczna na uczelniach zakończy się do 30 maja 2022 roku.

W ramach piątej edycji programu MON po raz drugi w historii zorganizuje moduł oficerski. To propozycja dla tych studentów, którzy np. w poprzednich edycjach ukończyli szkolenia podoficerskie i mają stopień kaprala. W odróżnieniu jednak od naboru prowadzonego do modułów podstawowego i podoficerskiego, ten dla przyszłych oficerów rezerwy odbywa się poza uczelniami. Podobnie jak samo szkolenie, które w całości będzie prowadzone w czasie wakacji w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zainteresowani muszą wypełnić wniosek o przyjęcie i wraz z niezbędnymi dokumentami wysłać do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Termin nadsyłania wniosków mija 31 stycznia.

Pełna lista uczelni biorących udział w V edycji – https://cutt.ly/Lista-LA-2022