Jak Perun z Piratem

Waży około 900 kg, jest wyposażony w elektryczny napęd umożliwiający mu nawet 12 godzin pracy, a prędkość maksymalna, którą osiąga, wynosi kilkanaście kilometrów na godzinę. Jego potencjał bojowy to zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ZSMU A3C z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm lub 12,7 mm oraz tzw. nieletalne systemy odstraszania. Robot lądowy o kryptonimie „Perun” jest konstrukcją opracowaną przez specjalistów z przemysłowo-naukowego konsorcjum Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. (lider konsorcjum), spółki Stekop S.A. oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Prace nad nim trwały od 2017 roku.

Najpierw próby terenowe, w tym kierowanie robotem z ukrytego stanowiska dowodzenia oddalonego o ponad 3 km, a potem bojowe strzelania do celu oddalonego o około kilometr. Pod koniec ubiegłego roku sukcesem zakończyły się poligonowe testy integracji bojowego robota lądowego Perun z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat.

REKLAMA

Podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach przedstawiciele konsorcjum zaprezentowali nie tylko najnowszą wersję Peruna uzbrojoną w moduł ZSMU A3C z karabinem o kalibrze 7,62 mm, lecz także demonstrator pojazdu z zainstalowaną wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat. Nad nowym polskim pociskiem przeciwpancernym od kilku lat pracują z kolei inżynierowie z konsorcjum firm Mesko S.A. i CRW Telesystem-Mesko. Pirat ma razić cele opancerzone oddalone o około 2,5 km.

Specjaliści zaangażowani w oba projekty połączyli siły. Jak podkreślają konstruktorzy Peruna, współpraca z twórcami Pirata pozwala znacząco zwiększyć możliwości bojowe robota. – Dzięki otwartej konfiguracji Peruna jesteśmy w stanie włączać go do systemów nadrzędnych oraz integrować różne rodzaje uzbrojenia czy też dodatkowe czujniki. Integracja Peruna z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Pirat oraz systemem ich naprowadzania pozwala nie tylko na bezpośrednie rażenie celów, lecz także na naprowadzanie np. amunicji precyzyjnego rażenia, bomb i rakiet – wyjaśnia Damian Jarosz z ZM Tarnów, kierownik projektu „Perun”.

To, jak w praktyce będzie działać Perun z wyrzutnią ppk Pirat, miały wykazać testy poligonowe, które zaplanowano na koniec ubiegłego roku. Kilka dni temu przedstawiciele konsorcjum poinformowali, że zakończyły się one sukcesem. Robot z zainstalowaną wyrzutnią ppk Pirat i systemami naprowadzającymi nie tylko świetnie poradził sobie podczas prób jezdnych w trudnym terenie i zimowych warunkach. Równie skutecznie wywiązał się z zadania ogniowego, czyli strzelania Piratem do celu oddalonego o około kilometr. – Strzelania potwierdziły poprawność integracji modułu uzbrojenia ZSMU A3C z ppk Pirat. Tym samym Perun stał się pierwszym w Polsce uzbrojonym robotem, który umożliwia prowadzenie skutecznego i bezpiecznego ognia z karabinów maszynowych oraz ppk Pirat – podkreśla Damian Jarosz.

Testy ogniowe Peruna z wyrzutnią ppk Pirat kończą pracę badawczo-rozwojową pt. „Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych”, która była zaplanowana na lata 2017–2021. Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Czy robot z zainstalowaną wyrzutnią ppk Pirat znajdzie zastosowanie w Wojsku Polskim? Czas pokaże.