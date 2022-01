Nowe radary dla MW

Mają służyć zarówno do wykrywania i śledzenia statków powietrznych – określając ich odległość, wysokość i azymut, ale także jednostek nawodnych – ustalając ich dokładne współrzędne. Polska armia planuje zakup pięciu Mobilnych Trójwspółrzędnych Radarów Brzegowych – MTRB. Firmy oferujące tego typu urządzenia mogą już zgłaszać się do Agencji Uzbrojenia.

Ogłoszenie Agencji Uzbrojenia oznacza, że rozpoczął się początkowy etap fazy analityczno-koncepcyjnej (tzw. wstępne konsultacje rynkowe) programu pozyskania dla Marynarki Wojennej urządzeń MTRB, czyli Mobilnych, Trójwspółrzędnych Radarów Brzegowych.

Firmy mające w ofercie tego typu rozwiązania mają czas do 4 lutego 2022 roku na przesyłanie do Agencji Uzbrojenia wniosków o dopuszczenie do udziału we „wstępnych konsultacjach rynkowych”. Spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw obronnych, które spełnią wymogi formalne postawione przez Ministerstwo Obrony Narodowej, rozpoczną się 21 lutego i potrwają do 20 czerwca tego roku.