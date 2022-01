Migranci wciąż usiłują dostać się Polski

Jak poinformowała Straż Graniczna, tylko wczoraj polsko-białoruską granicę usiłowało nielegalnie przekroczyć 68 osób. Najwięcej takich prób miało miejsce w okolicach Mielnika na Podlasiu. – Wczoraj około godziny 6.00 rano kilka osób chciało siłowo sforsować granicę. Dwie kolejne grupy podjęły próbę w nocy. Byli to głównie obywatele Iranu, Iraku i Turcji – powiedziała por. Anna Michalska, rzeczniczka SG, w rozmowie z „Polską Zbrojną”. – W wyniku tej sytuacji żaden z żołnierzy i funkcjonariuszy nie został poszkodowany – zaznaczyła.

Do nietypowego zdarzenia doszło w okolicach Terespola. Żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej oddelegowani do uszczelniania granicy na Lubelszczyźnie, zauważyli dwie osoby, które szły po konstrukcji mostu granicznego. – Patrol Straży Granicznej, który pełnił z nami służbę, zatrzymał cudzoziemców – powiedział mjr Przemysław Lipczyński, oficer prasowy 18 Dywizji. Jak dodała por. Michalska, okazało się, że zatrzymani to obywatele Kuby – 46- i 35-latek, którzy na Białoruś dostali się przez Rosję. Celem ich wędrówki były kraje Europy Zachodniej. – Żaden z mężczyzn nie wyraził chęci pozostania w Polsce, a ponieważ ich stan zdrowia był dobry, zostali zawróceni na Białoruś, gdzie mogą przebywać legalnie. Otrzymali też trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen – zaznaczyła oficer SG.