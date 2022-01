Więcej pieniędzy i nowe dodatki dla żołnierzy

Średnia podwyżka wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych wyniesie 677 zł brutto, a pracowników wojska 500 zł brutto – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Podwyżki mają być wypłacane z wyrównaniem od stycznia. Szef MON-u zapowiedział też wprowadzenie w 2022 roku nowych dodatków dla zawodowców.

Wojskowe wynagrodzenia są zależne od m.in. stopnia wojskowego i zajmowanego przez żołnierza stanowiska. Obecnie średnia pensja zasadnicza (bez dodatków) żołnierzy zawodowych wynosi 6154 zł brutto. W jej skład wchodzi tzw. kwota bazowa w wysokości 1614,69 zł brutto oraz jej wskaźnik wynoszący aktualnie 3,81. Ten drugi ma wkrótce wzrosnąć. – Zwróciłem się do Pana Prezydenta o zwiększenie wskaźnika kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł brutto, z wyrównaniem od stycznia – poinformował w mediach społecznościowych minister Mariusz Błaszczak 31 grudnia.

Decyzja w sprawie podniesienia wskaźnika kwoty bazowej zależy od prezydenta, ale kwotę podwyżek i stawki wynagrodzeń dla poszczególnych żołnierzy ma określić minister w drodze rozporządzenia. Jakiś czas temu płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Prezydium Organów Przedstawicielskich i Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP, przedstawiając ministrowi oczekiwania wojskowych, rekomendował jednakową podwyżkę dla wszystkich, bo – jak argumentował – „każdego tak samo dotykają negatywne skutki inflacji”.