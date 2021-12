Kraby w Jarosławiu

Pierwszą baterię Krabów otrzymał 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej z Jarosławia. Jednostka znajduje się w strukturach 21 Brygady, która wchodzi w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. – To jest jeden z filarów Żelaznej Dywizji, stojącej na straży wschodnich granic Polski – mówił Mariusz Błaszczak. – Konsekwentnie wzmacniamy dywizję. Nie tylko liczebnie, lecz także wyposażamy jednostki w nowoczesny sprzęt. Nasze zdolności rosną – podkreślał.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej spotkał się dziś w Rzeszowie z podhalańczykami, aby przekazać im pierwszą baterię armatohaubic Krab. – Kończymy rok mocnym akcentem. Żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przyjęli nowoczesny sprzęt – powiedział szef resortu obrony. – Moim priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce. Aby to się udało, wojsko musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt – dodał minister.

W skład baterii wchodzi osiem 155-mm armatohaubic Krab, wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowódców plutonu, dwa wozy amunicyjne, wóz remontu uzbrojenia i elektroniki oraz wóz sztabowy dowódcy dywizjonu. – Kraby to dla nas zmiana jakościowa. Ten sprzęt daje duże możliwości ogniowe i manewrowe – mówił gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zapowiedział również, że od 2023 roku w haubice Krab będą wyposażane kolejne brygady tego związku taktycznego: 1 Warszawska Brygada Pancerna i 19 Brygada Zmechanizowana.





Samobieżne 155-mm armatohaubice Krab są dostarczane do jednostek wojska systematycznie. To jedno z największych zamówień w polskiej zbrojeniówce, kwota zawartego w 2016 roku kontraktu z Hutą Stalowa Wola na zakup 96 samobieżnych haubic wynosi ponad 4,6 mld zł. Wojsko Polskie dysponuje już trzema pełnymi modułami Regina (jeden składa się z 24 dział) – są one w 5 Lubuskim Pułku Artylerii, 11 Mazurskim Pułku Artylerii i 23 Śląskim Pułku Artylerii.

155-mm armatohaubica Krab przeznaczona jest do wsparcia ogniowego pododdziałów szczebla brygady, może strzelać klasyczną amunicją artyleryjską na odległość do 30 km oraz do 40 km amunicją z dodatkowym napędem. Ponadto może prowadzić ogień amunicją precyzyjnego rażenia. Kierowanie ogniem w haubicy jest w pełni automatyczne. Prowadzi się je z wykorzystaniem zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem TOPAZ.