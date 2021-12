PCO S.A. dostarczyło sprzęt dla Straży Granicznej

Pod koniec listopada br. PCO S.A. podpisało z Komendą Główną Straży Granicznej umowę na dostawę lornetek termowizyjnych NPL-1T. Spółka w połowie grudnia przeprowadziła szkolenie dla użytkowników sprzętu, a następnie dostarczyła 41 kompletów urządzenia do Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Lornetka Termowizyjna NPL-1T jest urządzeniem przeznaczonym do prowadzenia obserwacji terenu w dzień i w nocy oraz warunkach ograniczonej widoczności. Zastosowane w lornetce termowizyjnej rozwiązania konstrukcyjne i zaawansowane metody przetwarzania obrazu termowizyjnego pozwoliły na uzyskanie wyjątkowej jakości obrazu termowizyjnego przy jednoczesnej redukcji masy i poboru energii.

Obraz termowizyjny jest prezentowany na dwóch wyświetlaczach OLED lub może być wysyłany poprzez cyfrowe wyjście video do zewnętrznego wyświetlacza nagłownego lub monitora. Urządzenie umożliwia zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci z możliwością przegrania zdjęć do komputera. Lornetka NPL-1T przystosowana jest do współpracy z wojskowym odbiornikiem GPS, umożliwiając wyświetlenie na ekranie współrzędnych geograficznych i czasu. Lornetka NPL-1T została wyposażona w siatkę dalmierczą umożliwiającą obserwatorowi szacowanie odległości, w której znajduje się obiekt. Kątowe wymiary siatki odpowiadają kątom widzenia celu o wysokości ok 1.7 m znajdującego się w określonych odległościach.