Centrum Szkolenia WS będzie współpracować z pogotowiem

Ratownicy medyczni oraz żołnierze i słuchacze Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych będą się wspólnie szkolić i dzielić wiedzą medyczną – tak zakłada porozumienie podpisane przez komendanta Centrum płk. Wojciecha Smołucha i dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasza Pacha. Pierwsze wspólne szkolenie medyków ma się odbyć już w styczniu.

Porozumienie o współpracy specjalsów z katowickimi ratownikami podpisano w połowie grudnia. Zgodnie z umową żołnierze i słuchacze Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych i personel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach będą brali udział we wspólnych szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa publicznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wojskowi i cywilni ratownicy medyczni mają także razem ćwiczyć i uczestniczyć w seminariach naukowych, sympozjach oraz konferencjach. – Główną ideą zawartego porozumienia jest to, by ratownicy dzielili się swoją wiedzą medyczną – mówi por. Marcin Szubert, rzecznik prasowy Centrum Szkolenia WS. – Zakładamy, że współpraca ta przyniesie korzyść dla obu stron. Zależy nam na tym, by słuchacze Centrum mogli obserwować, jak personel zespołów ratownictwa medycznego pracuje z pacjentem – dodaje.