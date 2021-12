Z pomocą dla Libanu

Polski transportowiec z pomocą humanitarną na pokładzie wystartował we wtorek z Powidza o godz. 9 rano i po niespełna pięciu godzinach wylądował w Bejrucie. Na pokładzie C-130 Hercules z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego przewieziono dwutonowy ładunek. – Do Libanu poleciały różnego rodzaju artykuły szkolne i zabawki, środki higieniczne, maseczki ochronne, a także wysokiej klasy sprzęt medyczny, np. stoły operacyjne i narzędzia chirurgiczne – mówi kmdr ppor. Anna Maciejowska-Krześniak, z wydziału prasowego Dowództwa Operacyjnego RSZ. – Pomoc humanitarna jest transportowana w ramach wolnej przestrzeni ładunkowej samolotu, na wnioski Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, które otrzymały zgodę ministra obrony narodowej – dodaje rzeczniczka.

Różnego rodzaju artykuły szkolne, zabawki, odzież, ale także maseczki ochronne, środki higieny, a nawet narzędzia chirurgiczne i stoły operacyjne – m.in. takie dary trafiły z Polski do Libanu. W ich dystrybucji pomogą żołnierze z IV zmiany PKW UNIFIL. Pomoc trafi m.in. do uczniów chrześcijańskiej szkoły w Alma As Sha’b.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dowództwo Operacyjne RSZ, ponad półtorej tony środków i narzędzi chirurgicznych wraz z czterema stołami operacyjnymi zostanie przekazane do szpitala w Bint Dżubajl. Pozostałe 400 kg darów, czyli artykuły szkolne, zabawki i maseczki, trafi do chrześcijańskiej szkoły w Alma As Sha’b. – O pomoc humanitarną wnioskował tzw. Engagement Team (specjaliści z zakresu współpracy cywilno-wojskowej – przyp. red.) ze składu PKW UNIFIL oraz kapelan polskiego kontyngentu – mówi kmdr ppor. Maciejowska-Krześniak.

Od pierwszej zmiany PKW UNIFIL w Libanie żołnierze nie tylko patrolują strefę buforową na pograniczu libańsko-izraelskim, ale także wspierają lokalną ludność. Do zadań wojskowych należy także rozpoznawanie potrzeb mieszkańców, a dystrybuowaniem pomocy humanitarnej zajmują się głównie żołnierze z sekcji współpracy cywilno-wojskowej CIMIC. To w większości mundurowi z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

– Mieszkańcy Libanu borykają się z ogromnym kryzysem gospodarczym, inflacją i pogorszającą się z dnia na dzień sytuacją materialną. Dodatkowo pandemia COVID-19 i narastająca lawinowo liczba chorych pogłębia zapaść kraju – mówi mjr Monika Matuszczak, rzecznik prasowy PKW Liban. – Potrzeby są ogromne, od środków związanych z dezynfekcją i maseczkami przez materiały opatrunkowe i leki. W całym kraju brakuje mleka w proszku dla dzieci – dodaje. W Libanie są także braki w dostawach paliwa, a energia elektryczna jest reglamentowana.

Major zaznacza, że mimo pandemii żołnierze starają się na bieżąco dystrybuować pomoc. – Dary kierowane są do przedstawicieli poszczególnych gmin, a potem za ich pośrednictwem docierają do najbiedniejszych mieszkańców Libanu – tłumaczy mjr Matuszczak.

Żołnierze PKW poza organizacją doraźnego wsparcia zajmują się także projektami pomocowymi. Jeden z nich sfinalizowano kilka tygodni temu. Wówczas dowódca IV zmiany PKW UNIFIL, ppłk Radosław Lewandowski wraz z żołnierzami CIMIC oraz przedstawicielami ambasady RP w Libanie i Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazali sprzęt komputerowy dla szkół w libańskich miejscowościach: Jarun, Bint Dżubajl i Debel. Dzięki temu szkolne pracownie zostały wyposażone w komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, projektory i tablety. – Wspieramy dzieci i młodzież. Chcemy poszerzać ich wiedzę, umiejętności, rozwijać pasje i zainteresowania – mówi oficer prasowy PKW UNIFIL. Pomysłodawcą i koordynatorem projektów był polsko-irlandzki zespół CIMIC. Poza komputerami do dzieci trafiły także artykuły szkolne i piśmiennicze, kredki, długopisy, plastelina itp.

Podobnych przykładów jest więcej. Żołnierze IV zmiany PKW w Libanie przekazali także na oddziały covidowe publicznego szpitala w Bint Dżubajl maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji, a na oddział położniczo-ginekologiczny m.in. pieluchy, chusteczki nawilżające i mydła. Dary przekazano dzięki Caritas Ordynariatu Polowego WP.

W 2021 roku wojsko wykonało 25 lotów z pomocą humanitarną, w czasie których przetransportowano około 50 t ładunku. Pomoc humanitarna trafiła do Libanu, Iraku, Afganistanu, Kosowa, Bośni i Hercegowiny.