Para prezydencka ze świąteczną wizytą na granicy

– Cieszymy się, że możemy tu być z państwem, w podlasko-lubelskiej części pogranicza polsko-białoruskiego, gdzie od kilku miesięcy funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji, wspierani przez żołnierzy różnych formacji oraz straż pożarną, pełnią swoją niezwykle ważną i odpowiedzialną służbę dla Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych przypomniał, że w związku z kryzysem migracyjnym wywołanym przez reżim Łukaszenki przy granicy polsko-białoruskiej służy tysiące polskich mundurowych. – Mimo że w święta nie będziecie mogli usiąść przy wigilijnym stole z najbliższymi, to chcemy z żoną złożyć wam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności za służbę, za zapewnienie nam bezpieczeństwa. Za to, że dzięki wam wiele innych osób może spędzić te święta spokojnie – mówił prezydent.

Andrzej Duda przekazał także życzenia rodzinom żołnierzy i funkcjonariuszy. – Życzymy, by te święta mimo wszystko upłynęły w dobrej, bratniej i ciepłej atmosferze i w poczuciu dobrze wypełnianego dla nas i Rzeczypospolitej obowiązku. Życzę wam zdrowia i sił na czas świąteczny i cały 2022 rok. Życzę byście za każdym razem po służbie mogli spokojnie wrócić do domu – zaznaczył. Prezydent podkreślił, że Polacy doceniają poświęcenie i trud mundurowych.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że święta Bożego Narodzenia symbolizują nowe życie i odrodzenie, są czasem przepełnionym miłością, ciepłem i dobrem. – Dlatego dziękuję za wasze dobre serce i za to, że wspieracie lokalne społeczności. Za to, że dają nam państwo poczucie bezpieczeństwa – powiedziała do żołnierzy pierwsza dama.

Życzenia od szefa resortu obrony Mariusza Błaszczaka przekazał natomiast wiceminister Wojciech Skurkiewicz: „Dziękuję za waszą postawę, profesjonalizm, za to że stoicie na straży bezpieczeństwa nas wszystkich. W tym świątecznym czasie pamiętamy i myślimy o was. Życzę, aby święta na naszej wschodniej granicy i we wszystkich kontyngentach wojskowych były spokojne, byście mogli w spokoju spędzić ten czas z wojskową rodziną. Na posterunku, ale w dobrej atmosferze”, napisał w liście do żołnierzy szef MON.

Z życzeniami świątecznymi do zebranych zwrócił się także generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP. Przyznał, że w tym roku kilkanaście tysięcy rodzin będzie miało na świątecznym stole nakrycie dla tego, „na którego wszyscy czekają”. – Myślę, że rodziny ponoszą największy koszt naszej trudnej i odpowiedzialnej służby. My, żołnierze, przyjmujemy zadania z pokorą, wiemy, jak ważna jest sprawa, dla której służymy, i jak ważni są ci, którzy na nas czekają, natomiast dla rodzin jest to na pewno trudny czas – ocenił szef SGWP. – Dlatego składam podziękowania i życzenia dla was i waszych małżonków, rodziców, dzieci i dziadków. Życzę im spokojnych świąt, bo dla nas, żołnierzy, jeśli te święta będą spokojne, to już będą dobre – podkreślił gen. Andrzejczak.

W czasie spotkania życzenia składali także żołnierze pełniący służbę w składzie kontyngentów wojskowych w Kosowie, Rumunii, Turcji i Libanie.