podsumowanie akcji „Żołnierska Pomocna Dłoń” w 2 OREL

20 grudnia odbyło się podsumowanie realizowanej po raz kolejny w 2 Ośrodku Radioelektronicznym Świątecznej akcji „Żołnierska Pomocna Dłoń”.

Akcja miała na celu zbiórkę żywności dla osób starszych i potrzebujących, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W paczkach znalazły się takie produkty jak: mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy mięsne i warzywne, dżemy, majonez, sosy i zupy w proszku, herbata, płatki śniadaniowe, napoje, a także środki do higieny indywidualnej oraz środki czystości. Tegoroczny wynik zaskoczył wszystkich ponieważ zebrano ponad 700 kg produktów spożywczych!

- Wynik tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności pn. Żołnierska Pomocna Dłoń przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pozytywnie zaskoczyła także liczba żołnierzy i pracowników RON zaangażowanych w tę akcję. Serdecznie wszystkim dziękuję! To dzięki Waszym wielkim sercom prawie 30 osób z terenu miasta Przasnysz będzie mogło spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia, nie martwiąc się o podstawowe produkty. Okres Świąteczny jest czasem szczególnej troski o potrzebujących, dlatego głównym zadaniem tegorocznej akcji była pomoc osobom starszym. Po rozmowach z żołnierzami doszedłem do wniosku, że najbardziej zależy nam na przełamaniu stereotypu w postrzeganiu ludzi starszych i ich roli w społeczeństwie. Zadanie to nie jest łatwe, bo trudno złamać kanon zachowań wobec ludzi starszych, którzy przecież swoje już przeżyli i w związku z tym często słyszymy, że np. są zbyt starzy i nie na czasie, by okazali się godni zainteresowania. Zwracam się do wszystkich Państwa, byśmy nie tylko od święta starali się przywracać osobom marginalizowanym m.in. poprzez wiek, swoje ubóstwo czy chorobę należyte miejsce w społeczeństwie. Uważam, że każdy człowiek wart jest pomocy, dlatego nie bójmy się pomagać. Równolegle do prowadzonej akcji pn. Żołnierska Pomocna Dłoń trwała akcja wsparcia dla dzieci z lokalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki przeprowadzonej zbiórce m.in. słodyczy i innych przedmiotów udało się odwiedzić aż 5 placówek i sprawić radość blisko setce dzieci! – podsumował wydarzenie dowódca ośrodka płk dypl. Bogusław POSTEK.