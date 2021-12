Deportacja obywatela Tadżykistanu

Odilkhon S. otrzymał decyzję wydaną przez komendanta właściwej terenowo placówki Straży Granicznej zobowiązującą go do powrotu do kraju pochodzenia i zakazującą ponownego wjazdu do Polski i państw strefy Schengen przez trzy lata. 10 listopada obywatel Tadżykistanu został deportowany.

REKLAMA

Sytuacja na ścianie wschodniej kraju wciąż jest trudna. Wczoraj 69 razy migranci z Iraku, Syrii, Turcji i Iranu próbowali nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. – Obserwujemy, że są to w większości te same osoby, które kolejny już raz chcą nielegalnie przedostać się do Polski – poinformowała dziś por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej. – W tym miesiącu zatrzymano 50 nielegalnych migrantów, wśród nich są obywatele Syrii, Iraku, Iranu, Turcji i Sri Lanki – dodała rzeczniczka. Nie ustają też próby forsowania granicy. – Wczoraj na odcinku chronionym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze (Podlasie – przyp. red.) miała miejsce próba siłowego przedostania się na teren Polski z Białorusi – powiedziała por. Michalska. Próbowały to zrobić dwie grupy, które w tym samym czasie zaczęły forsować granicę w punktach oddalonych od siebie o 400 metrów. – Przecięli concertinę i weszli na teren Polski. Zatrzymano ich zaraz przy linii granicy. Od kilku dni obserwujemy, że w większości są to te same osoby, które już próbowały przedostać się do Polski – przyznała por. Michalska.

Na granicy codziennie służy kilkanaście tysięcy żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Wschodniej granicy razem z Polakami strzegą także Brytyjczycy i Estończycy, którzy zajmują się głównie budową tymczasowej zapory. Żołnierze 12, 16 i 18 Dywizji Zmechanizowanej na pierwszej linii prowadzą patrole piesze i wodne, w głębi kraju utrzymują siły szybkiego reagowania – przez cały czas gotowe do rozpoczęcia działania. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, aby poprawić wojsku warunki służby, logistycy dostarczyli na granicę specjalne kontenery, które będą służyć żołnierzom jako tzw. stróżówki.