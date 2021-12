„Prezent pod choinkę” – czyli świąteczna akcja 12 WBOT i Wydawnictwa Media Rodzina

Do wielkopolskich uczniów i przedszkolaków trafiło ponad 700 książek. To świąteczny prezent od Wydawnictwa Media Rodzina. Akcję wsparli żołnierze 124 batalionu lekkiej piechoty, który wchodzi w skład wielkopolskiej „Dwunastki”.

„Prezent pod choinkę” to efekt owocnej współpracy terytorialsów z Wydawnictwem Media Rodzina. Prezenty dla uczniów przekazało wydawnictwo wraz z żołnierzami. – Chętnie zaangażowaliśmy się w tę akcję. Święta kojarzą nam się z czasem spokoju, rodzinnej atmosfery a w przypadku dzieci i młodzieży – także z prezentami. Książka to świetny prezent świąteczny. Komplety trafiły do szkół i przedszkoli w Śremie oraz Swarzędzu – tłumaczy ppłk Tomasz Woźniak, dowódca 124 batalionu lekkiej piechoty w Śremie.

Żołnierze utworzyli zespół, który posortował komplety, spakował i dostarczył prezenty pod podane adresy. Prezenty trafiły do trzech szkół w Śremie oraz dwóch w Swarzędzu.