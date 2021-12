Wozy dowodzenia dla 16 Dywizji

REKLAMA

Pododdział 16 Dywizji Zmechanizowanej, do którego trafiły wozy, to 9 Batalion Dowodzenia. Jak wyjaśnia jego dowódca, ppłk Przemysław Kurzawiak, przygotowania do przyjęcia nowego sprzętu rozpoczęły się latem. – Dowódcy wozów, operatorzy i kierowcy musieli przejść wiele specjalistycznych szkoleń zarówno u producenta, jak i w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a także zdobyć uprawnienia umożliwiające im obsługę radiostacji, w które te wozy zostały wyposażone – powiedział w rozmowie z „Polską Zbrojną”. Dodał, że nowe pojazdy zastąpią wyeksploatowane wozy dowodzenia na podwoziu Honkera, którymi jednostka dysponowała do tej pory. – To zupełnie nowa jakość. Dotychczas mieliśmy do czynienia za sprzętem analogowym z cyfrowymi elementami, a ten nowy ma wyłącznie łączność cyfrową z możliwością współdziałania z sieciami teleinformatycznymi. On spełnia wszelkie oczekiwania pod względem współczesnego systemu dowodzenia – podkreślił.

Wozy dowodzenia na platformie KTO Rosomak umożliwiają dowodzenie na poziomie operacyjno-taktycznym, zarówno w czasie marszu, jak i postoju, a zastosowane w nich systemy teleinformatyczne są kompatybilne z innymi, z których korzystają zarówno Wojsko Polskie, jak i sojusznicy. Pojazdy są napędzane silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem i przeniesieniem mocy na wszystkie koła w układzie 8 × 8, a ich konstrukcja została podwyższona w celu zapewnienia komfortu pracy załogi oraz osób funkcyjnych.

Umowa, dzięki której do Wojska Polskiego trafiły wozy dowodzenia, została podpisana 21 grudnia ubiegłego roku przez Inspektorat Uzbrojenia i producentów sprzętu – Rosomak S.A. i Wojskowe Zakłady Łączności nr 2. Według dokumentu 16 DZ ma otrzymać w sumie osiem tego typu pojazdów (dwa kolejne zostaną dostarczone w 2022 roku). Kontrakt uwzględnia także pakiet logistyczny – w tym Grupowy Zestaw Naprawczy (GZN) i Zestaw Części Zamiennych (ZCzZ) – oraz pakiet szkoleniowy. Wartość całego zamówienia to 73,7 mln zł brutto.