Legia Akademicka czeka na kandydatów

Legia Akademicka jest programem skierowanym do studentów, którzy jeszcze w trakcie nauki chcą odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień wojskowy. Poprzednie edycje programu były organizowane z myślą o kandydatach na szeregowych oraz kaprali rezerwy. W czwartej, tegorocznej Ministerstwo Obrony Narodowej po raz pierwszy uruchomiło moduł oficerski . Szkolenie ukończyło 46 osób. Połowa z nich została skierowana na szkolenie specjalistyczne do m.in. Żandarmerii Wojskowej i wojsk specjalnych. – Oferta pilotażowego szkolenia oficerskiego spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a studenci bardzo się w nie angażowali – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski , szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Złóż wniosek

Zgodnie z zapowiedziami MON-u szkolenie oficerskie w ramach Legii będzie kontynuowane, a resort zwiększył limit miejsc dla ochotników. W kursie na stopień oficera w 2022 roku będzie mogło wziąć udział aż 250 osób. Kto się może zgłosić? – Studenci, którzy uzyskali stopień kaprala rezerwy po szkoleniu w Legii, oraz ci, którzy nie brali udziału w programie, a podoficerami rezerwy zostali po ukończeniu innego rodzaju służby, np. przygotowawczej – tłumaczy ppłk Krzyżanowski.

Nabór do modułu oficerskiego będzie prowadziła komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jednym z kryteriów przyjęcia będzie wykształcenie przydatne w wojsku. Wśród najwyżej punktowanych kierunków znajdą się m.in. te związane z ekonomią, medycyną, prawem i wychowaniem fizycznym.

Osoba zainteresowana szkoleniem musi najpierw wypełnić wniosek o przyjęcie, który znajduje się na stronie wojsko-polskie.pl, a także m.in. dokumenty potwierdzające dodatkowe kompetencje. Warto też przeczytać ankietę kwalifikacyjną, z której można się dowiedzieć, które kierunki studiów, certyfikaty, uprawnienia oraz działalność są punktowane najwyżej. Dokumenty należy wysłać na adres: Biuro do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: „Moduł oficerski – Legia Akademicka”. Przedstawiciele Biura czekają na wnioski do końca stycznia 2022 roku.

Studenci, którzy zostaną przyjęci na szkolenie, w czasie wakacji etap teoretyczny i praktyczny przejdą m.in. w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Będą też odbywać praktyki w wytypowanych jednostkach i centrach szkolenia. Na zakończenie czeka ich egzamin oficerski, a po jego zdaniu i ukończeniu studiów mianowanie do stopnia podporucznika rezerwy.

Studenci na start

Do udziału w szkoleniu zachęca Krzysztof Dubaj z Wrocławia, student drugiego roku bezpieczeństwa narodowego w Akademii Wojsk Lądowych. Jest m.in. ratownikiem pola walki, na co dzień pracuje w służbie zdrowia we Wrocławiu, jest też instruktorem w szkole jazdy. Kurs podstawowy i podoficerski w Legii przeszedł w 2019 roku, a w tym roku ukończył szkolenie oficerskie. – Uważam, że to bardzo dobra oferta dla osób kończących studia, które nie odbyły służby przygotowawczej, a są zainteresowane wojskiem. Poza tym to na pewno ciekawe doświadczenie, które pozwala budować silny charakter, rozwijać zainteresowania i wzmocnić kompetencje przywódcze – mówi Krzysztof. I dodaje, że podczas szkolenia można też poznać wyjątkowych wykładowców i instruktorów wojskowych. – Zdecydowanie polecam udział w Legii! – mówi Krzysztof.

Jednocześnie w ramach rozpoczętej V edycji Legii Akademickiej trwa nabór na szkolenie podstawowe i podoficerskie. W tej sprawie studenci mogą się zgłaszać do uczelnianego koordynatora programu. W odróżnieniu od szkolenia oficerskiego kandydaci na szeregowych i kaprali rezerwy teoretyczną naukę rozpoczną już w styczniu na własnych uczelniach. Praktykę z kolei będą zaliczać podczas wakacji w wybranych jednostkach wojskowych i centrach szkolenia.

Program Legii Akademickiej jest realizowany od 2017 roku. W trzech pierwszych edycjach szkolenie odbywało się na poziomie podstawowym i podoficerskim, które kończyły się egzaminami oraz zdobyciem odpowiednio stopnia szeregowego lub podoficera rezerwy. W IV edycji po raz pierwszy zostało zorganizowane szkolenie oficerskie.

W sumie w czterech edycjach Legii Akademickiej ponad 16 tys. studentów z około 70 uczelni ukończyło część praktyczną szkolenia, stając się żołnierzami rezerwy.