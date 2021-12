Nowa Rada przy prezydencie

Jak mówił prezydent jednym z powodów jego decyzji jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i nowe rodzaje konfliktów. – Sytuacja bezpieczeństwa nie jest dziś łatwa. Ostatnie dziesięciolecia postawiły nas w obliczu nowych zagrożeń, jakimi są ataki hybrydowe. Świat jest w niezwykle dynamicznym etapie rozwoju cyfrowego, co wiąże się z kwestiami bezpieczeństwa państwa i jednostek – mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda powołał dzisiaj do życia Radę ds. Bezpieczeństwa i Obronności. Ma ona przygotowywać opinie i ekspertyzy dla prezydenta, wskazywać na zagrożenia istotne dla interesu Rzeczypospolitej, a także dokonywać przeglądu i analizy rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz obronności.

Dziękuję za gotowość wsparcia głowy państwa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem – mówił w środę prezydent Andrzej Duda, po powołaniu Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności. Do jej zadań będzie należało m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Nowy organ będzie działał w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Prezydent podziękował za gotowość do wsparcia go w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem, ocenie obecnych i przyszłych zagrożeń oraz w wypracowaniu strategii rozwojowej. Podkreślał, że tematami do dyskusji na forum Rady będą na pewno wydarzenia na wschodzie, dotyczące nie tylko Polski, ale i np. Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie, kwestie energetyczne, ale i te dotyczące polityki klimatycznej oraz modernizacji Wojska Polskiego.

Andrzej Duda przyznał też, że nie wyklucza utajniania obrad w odniesieniu do niektórych podejmowanych tematów, dlatego, jak wskazał, grono Rady jest wąskie. Z ramienia Kancelarii Prezydenta zasiądzie w niej Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Andrzej Zybertowicz, prezydencki doradca. Przewodniczącym został Przemysław Żurawski vel Grajewski, politolog i wykładowca akademicki. W skład Rady wejdą przedstawiciele świata nauki, służb mundurowych i osoby z doświadczeniem w służbie w wojsku. Wszyscy członkowie Rady będą zasiadali w niej społecznie.

Za prezydencką inicjatywę podziękował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Jestem przekonany, że na takim forum, wśród takiego grona ekspertów, będziemy mogli wypracować ekspertyzy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. Deklaruję pełną gotowość do pracy w tej formule – powiedział szef MON.

W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Kamiński minister spraw wewnętrznych i administracji. – Cieszę się, że powstaje tak ważne forum, gromadzące wybitnych ekspertów z ogromną wiedzą o funkcjonowaniu polskiej armii i służb wewnętrznych. Jestem przekonany, że powołane dziś ciało eksperckie będzie użyteczne nie tylko dla pana prezydenta, ale będzie też inspiracją dla ministrów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa. Wasze doświadczenie, wiedza i kompetencje są dla nas bardzo ważne – powiedział szef MSWiA.

Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności będzie działała w ramach Narodowej Rady Rozwoju, będącej gremium ekspercko-doradczym przy prezydencie RP. Jej zadania koncentrują się wokół debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwiązań strategicznych w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, w tym wyzwań i zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.