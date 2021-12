Kolejne śmigłowce dla specjalsów

Maszyny Black Hawk wyprodukuje dla polskiej armii PZL Mielec. – Bardzo się cieszę z tej współpracy, bo nasi żołnierze powinni mieć nowoczesny sprzęt. I dobrze, że będzie on produkowany w Polsce – ocenił minister Błaszczak. Dodał, że zamówienia złożone w Mielcu m.in. przez polską armię sprawiają, że zakład się rozwija, powstają też nowe miejsca pracy, co z kolei przekłada się na dostawy w umawianym terminie.

Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził dziś umowę na zakup czterech nowych śmigłowców Black Hawk wraz z pakietem logistycznym. Pierwsze dwie maszyny zostaną przekazane w 2023 roku do Zespołu Lotniczego JW GROM. – Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, by zapewnić bezpieczeństwo Polsce – mówił szef resortu obrony.

– Zakup śmigłowców jest ważny z powodu wyzwań, przed jakimi stanęła Polska. Nasza wschodnia granica została zaatakowana przez reżim białoruski, który wykorzystuje migrantów do podsycania konfliktu. Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, aby zapewnić naszej ojczyźnie bezpieczeństwo – wyjaśniał minister obrony narodowej.

Umowę na dostawę pierwszych czterech Black Hawków Mariusz Błaszczak podpisał w styczniu 2019 roku. W skład pakietu wchodziły nie tylko śmigłowce, lecz także części zapasowe i eksploatacyjne oraz sprzęt, który służy do naziemnej obsługi śmigłowców. Umowa zapewniła również szkolenia, zarówno pilotów, jak i personelu technicznego. Wartość kontraktu to 683,4 mln zł. Zamówione wówczas śmigłowce trafiły do Jednostki Wojskowej GROM w grudniu 2019 roku. O tym, że kupimy kolejne cztery maszyny, minister Mariusz Błaszczak poinformował we wrześniu tego roku podczas konferencji Defence24 Day.