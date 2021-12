Bieg Mikołajów w Prisztinie

Ten bieg różnił się od innych tym, że uczestnicy biegli w strojach Świętego Mikołaja. Natomiast z uwagi na jego charytatywny charakter nie trzeba było nikogo przekonywać do udziału. Każdy tego dnia chciał zostać Mikołajem. Uczestnicy biegu w strojach Świętego Mikołaja pokonali dystans 2400 m.

REKLAMA

Pomaganie to dawanie cząstki samego siebie, a w kontyngentach wojskowych radość z pomagania jest tym większa, że w zamian do żołnierzy powraca wdzięczność i wzruszenie wyrażone uśmiechem. Pomaganie to radość obdarowanych i darczyńców.

Po zakończonym biegu Dowódca KFOR gen. dyw. Ferenc Kajári podziękował uczestnikom za chęć niesienia pomocy oraz złożył życzenia wesołych świąt wszystkim żołnierzom KFOR.

Źródło: DORSZ