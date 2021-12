Betlejemskie Światło Pokoju 2021

Betlejemskie Światło Pokoju to inicjatywa, którą rozpoczęto w 1986 r. w Austrii. Od 1987 roku patronat nad akcja sprawują skauci austriaccy. Światło, symbolizujące uniwersalne wartości braterstwa i pokoju, zapalane jest tradycyjnie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem itransportowane do Wiednia. Tutaj, w trakcie ekumenicznej uroczystości płomień przekazywany jest przedstawicielom organizacji skautowych, które w sztafecie przenoszą Światło do poszczególnych krajów. Harcerki i harcerze ZHP zwyczajowo otrzymują ogień od skautów słowackich, a następnie przekazują go dalej do Niemiec, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Szwecji. Także i w tym roku, ze względu na obostrzenia pandemiczne transport ognia do innych krajów zapewniają macierzyste organizacje skautowe. Hasłem tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju jest: „Światło Nadziei”.

Tekst: BLMW