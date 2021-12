Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Święta Bożego Narodzenia to w polskiej tradycji czas szczególny. Czas, który staramy się poświęcić najbliższym. Życzę, aby upłynął on nam wszystkim w atmosferze radości, rodzinnego ciepła i spokoju, a zbliżający się Nowy Rok skłonił nas do refleksji nad dotychczasowymi dokonaniami i był inspiracją do osiągania kolejnych celów.

Niech będzie to czas prawdziwego wytchnienia, a towarzysząca mu atmosfera pozwoli na spojrzenie w przyszłość z optymizmem i wzajemną życzliwością. Bądźmy niezmiennie uważni i dbajmy o siebie oraz bliskich. Nie zapomnijmy też o tych spośród nas, którym świąteczny czas upłynie z dala od rodzin.

Przy tej sposobności kieruję do Was słowa wdzięczności i uznania za wytrwałą oraz pełną poświęcenia służbę i pracę.

Szczególnie ciepło myślę w tych dniach o naszych byłych żołnierzach, pracownikach oraz o ich rodzinach.

Wszystkim Wam życzę zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!