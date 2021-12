Żołnierze z pasją

– "Jest to dla nas duże ułatwienie. Gdyby któraś z nas była by tu sama, na pewno ciężko było by ćwiczyć judo" – mówi Kasia.

– "Przyjeżdżając tutaj do Szczecina, żeby odbyć służbę przygotowawczą nie było wcale pewne, że będziemy miały możliwość trenować. Jednak warunki, które zostały nam stworzone w 12. Brygadzie są idealne, żeby podtrzymywać nasza formę" – podkreśla Andżelika.

– "Dzięki temu przez ten miesiąc mamy możliwość zbudowania i podwyższenia naszej formy sportowej. W czasie służby przygotowawczej nie miałyśmy problemów z bieganiem, czołganiem tym aspktem fizycznym, ze względu na to, że trenujemy" – mówi Kasia.

– "Jedyne czego byśmy potrzebowały – jako sportowcy – to chwila na regenerację. Wiadomo, że w dzień nie możemy zrobić takiej klasycznej drzemki jak na zgrupowaniach kadry, ale nie jest źle, bo byłyśmy na to przygotowane" – podkreśla Andżelika.

– "Ten czas przyjedzie na zgrupowaniu, które rozpoczynamy już w poniedziałek po przysiędze. Myślę, że trafiłyśmy tutaj w dobrym czasie. Jest już po sezonie startowym, teraz mamy taki okres roztrenowania, także wszystko ułożyło się po naszej myśli" – mówi Andżelika

– "Do wojska wstąpiłyśmy po to, żeby reprezentować nasz kraj, będąc jednocześnie reprezentantkami Polski w judo" – mówi Kasia.

– "Wojsko stwarza możliwości i ułatwia karierę sportową. A jeżeli w taki sposób możemy się przysłużyć dla naszego kraju, mając flagę na ramieniu i godło na judoce, to jak najbardziej chcemy to robić" – podsumowuje Andżelika.

Obie Panie jednoznacznie podkreślają, że z dumą będą reprezentować Wojsko Polskie na arenie międzynarodowej.

Tekst: st. szer. Piotr Pytel/12BZ