Czarna Dywizja znów bezkonkurencyjna!

Po raz 11. z rzędu sportowcy z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej okazali się najlepsi we współzawodnictwie w siłach zbrojnych. W drodze do tytułu Czarna Dywizja wygrała m.in. pięć wojskowych mistrzostw. Drugie miejsce w tegorocznej klasyfikacji zajęła reprezentacja 12 Dywizji Zmechanizowanej, a trzecie sportowcy z 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Te ostatnie mistrzostwa

Ostatnią rywalizacją wojskowych sportowców był turniej futsalu. Piłkarze grali w hali sportowo-widowiskowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie. O miejsca na podium walczyło dziewięć ekip. W finale doszło do pojedynku między drużynami, które mogły zapewnić swoim reprezentacjom trzecie miejsce we współzawodnictwie w sporcie powszechnym. – Dzięki temu w meczu o pierwsze miejsce mieliśmy wiele emocji. Kiedy drużyna 16 DZ prowadziła 4:1 i już była prawie pewna zwycięstwa, ich rywale strzelili dwa gole. Kto wie, może gdyby spotkanie trwało jeszcze minutę dłużej, ekipie z 18 DZ udałoby się doprowadzić do remisu i przedłużenia pojedynku – mówi st. chor. sztab. Tomasz Mucha, członek komitetu organizacyjnego mistrzostw.

W meczu o trzecie miejsce w mistrzostwach 11 Dywizja Kawalerii Pancernej, drużyna gospodarzy, pokonała 2:1 zespół z 12 Dywizji Zmechanizowanej. Co ciekawe, doszło do bezpośredniego starcia ekip, których reprezentacje miały najlepsze noty w rocznym współzawodnictwie. Tyle tylko, że niezależnie od wyniku piłkarze z Czarnej Dywizji byli pewni zwycięstwa w końcowym rankingu. – Po wcześniej rozegranych czempionatach mieliśmy tak dużą przewagę punktową, że do 11. z rzędu triumfu we współzawodnictwie w sporcie powszechnym wystarczył nam sam udział w mistrzostwach w futsalu – przyznaje chorąży Mucha.

W drużynie mistrzowskiej wystąpili: st. kpr. Marcin Kopeć, kpr. Paweł Olszewski, st. szer. Piotr Reczek, st. szer. Marcin Dragun, st. szer. Paweł Aleksandrowicz, st. szer. Karol Piasik, st. szer. Marcin Mikołajewicz, st. szer. Marcin Mrówczyński, st. szer. Szymon Kocieniewski, st. szer. Marcin Janus, st. szer. Maciej Smoliński i st. szer. Adam Riese. Kierownikiem drużyny był mjr Paweł Baron, a trenerem st. szer. Przemysław Łapiński.

Srebrne medale zdobyli: ppor. Mateusz Mika, plut. Paweł Kijanka, kpr. Artur Kulesza, st. szer. Kamil Ulman, st. szer. Grzegorz Śmiglarski, st. szer. Bartosz Łuckiewicz, szer. Mariusz Olszewski, szer. Dominik Ciereszko, szer. Kamil Jakiel, szer. Bartłomiej Przybyło, szer. Patryk Szachnowski i szer. Łukasz Frołow. Kierownikiem drużyny 18 Dywizji Zmechanizowanej był mjr Tomasz Wakuluk, a trenerem mł. chor. Krzysztof Barszczak.

Z kolei w zespole 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, która zajęła trzecie miejsce, grali: plut. Tomasz Piecuch, kpr. Daniel Szkarapat, st. szer. Janusz Szkarapat, st. szer. Krystian Chruścicki, st. szer. Marcin Kozdroń, st. szer. Mateusz Hałambiec, st. szer. Radosław Rakociński, st. szer. Rafał Ożóg, st. sierż. Jakub Turowski, st. szer. Adrian Niedźwiedzki, szer. Michał Staszowski i szer. Bartosz Poszelężny. Ekipą gospodarzy mistrzostw kierował jako trener st. chor. sztab. Artur Adasik.

Nagrody indywidualne w turnieju przyznano: st. szer. Marcinowi Mrówczyńskiemu z 16 DZ (najlepszy zawodnik mistrzostw), chor. Emilowi Kubisiakowi z 12 DZ (najlepszy bramkarz) i st. szer. Marcinowi Mikołajewiczowi (król strzelców). Najlepszym drużynom i wyróżniającym się piłkarzom gratulował gen. dyw. Piotr Trytek, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.