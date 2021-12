Obowiązkowe szczepienia dla żołnierzy?

Adam Niedzielski przyznał, że sytuacja ustabilizowała się na wysokim poziomie. – Średnio jest to około 23 tys. zainfekowanych dziennie. Taki stan utrzymuje się od półtora tygodnia i jest to sytuacja bardzo niepokojąca, zwłaszcza że mamy informację dotyczącą pojawienia się nowego ryzyka w postaci mutacji omikron – mówił minister zdrowia. Wskazał, że spadek liczby chorych odnotowano tylko w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim. Poinformował także, że niedługo na drogę legislacyjną zostanie skierowana ustawa, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika okazania wyniku testu na obecność koronawirusa, przy czym testy te dla obywateli Polski mają być bezpłatne.

– Zdecydowaliśmy o obowiązkowych szczepieniach dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec i Austrii, będziemy chcieli wprowadzić od 1 marca obowiązek zaszczepienia się dla: medyków, nauczycieli i służb mundurowych – powiedział Niedzielski. Zaznaczył też, że od 1 marca możliwość wykonywania pracy we wspomnianych sektorach będzie zależała od zaszczepienia się. – Obecna sytuacja wymaga podejmowania radykalnych decyzji – dodał minister zdrowia.

Zapowiedział także, iż od 15 grudnia limity osób niezaszczepionych w restauracjach, kinach, teatrach, hotelach czy obiektach sakralnych zostaną zmniejszone z 50% do 30. Osób zaszczepionych limity nie dotyczą. Od 15 grudnia zamknięte zostaną także kluby taneczne i dyskoteki. Zarządzono również naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia do 9 stycznia.

Ministerstwo Zdrowia wprowadza także obowiązkowe testy na COVID-19 dla wszystkich współdomowników osób zakażonych koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby koronawirus wykryto u 19 366 osób, a 504 chorych zmarło. W sumie od 4 marca 2020 roku zakażonych zostało 3 704 040 osób, a ponad 86 tys. nie udało się uratować.