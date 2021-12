Gala z okazji 70-lecia PZL-Świdnik

PZL-Śwdnik, jedyne polskie zakłady śmigłowcowe i jedne z nielicznych na świecie, obchodzą w tym roku swoje 70-lecie działalności. Rocznica stała się okazją do wręczenia odznaczeń państwowych kilkudziesięciu pracownikom zatrudnionym w PZL-Świdnik.

Siedem dekad specjalizacji dało zakładom PZL-Świdnik świetnie wykwalifikowaną kadrę w tym ponad 550 inżynierów posiadających unikalne kompetencje. Ponad 80% śmigłowców dostarczonych kiedykolwiek polskiemu wojsku wyleciało ze Świdnika, tym samym zakłady stały się strategicznym partnerem polskiego resortu obrony.

- Obecnie, PZL-Świdnik posiada wyjątkową na skalę europejską bazę urządzeń – są to setki maszyn sterowanych numerycznie, zautomatyzowane procesy produkcyjne oraz pełny wachlarz procesów obróbki chemicznej i wspomagane laserowo urządzenia do produkcji kompozytów. Jako jedyny w tym regionie Europy, PZL-Świdnik posiada stanowiska oraz kompetencje do realizowania zaawansowanych prób: zmęczeniowych, statycznych, funkcjonalnych, trwałościowych, wibracyjnych, prób w komorach klimatycznych, drop testów i wielu, wielu innych – powiedział Bartosz Śliwa, wiceprezes zarządu PZL-Świdnik.

– Dzisiaj celebrujemy naszą wieloletnią współpracę z PZL-Świdnik – najpierw jako ważnego partnera biznesowego Agusta-Westland, a później jako niezwykle ważnego członka rodziny Leonardo. Ostatnie dziesięć lat to wielki sukces PZL-Świdnik i fantastyczna ścieżka rozwoju. Gratuluję i dziękuję wszystkim pracownikom, inżynierom, specjalistom i menadżerom wspaniałego jubileuszu.”– powiedział Gian Piero Cutillo – dyrektor zarządzający Leonardo Helicopters.

Co warte podkreślenia, PZL-Świdnik, jako jedyne w kraju zakłady śmigłowcowe posiadają certyfikaty Organizacji Projektującej wg przepisów PART 21, wydane przez EASA dla śmigłowców lekkich i średnich oraz Wojskowe Zatwierdzenie Organizacji Projektującej, wydane przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych.

W czasie jubileuszowej gali zwracano uwagę, iż dalsze inwestycje w rozwój produkcji śmigłowców w PZL-Świdnik dla Sił Zbrojnych RP przyczyniłyby się do rozwoju polskiego łańcucha dostaw i dałyby nowy impuls do rozwoju polskiego przemysłu śmigłowcowego. Dekadę temu PZL-Świdnik stał się częścią wielkiej rodziny śmigłowcowej Leonardo Helicopters, a przychody firmy, od tego czasu, wzrosły czterokrotnie. Od początku współpracy, Leonardo Helicopters zainwestował w PZL-Świdnik około miliarda złotych, a na kolejne lata PZL-Świdnik przygotowuje nowe wdrożenia i posiada portfel projektów rozwojowych o wartości co najmniej pół miliarda złotych.

Tekst: Dariusz Szulc/ Leonardo Press Office