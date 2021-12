Nocny szturm na polską granicę

Sytuacja wzdłuż wschodniej granicy kraju jest ciągle napięta. Wczoraj mundurowi udaremnili kilka prób nielegalnego wejścia na teren Polski. Ostrzelane zostały także maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy na granicy z Białorusią. Reflektory zniszczono z użyciem broni pneumatycznej. Ministerstwo Obrony Narodowej oczekuje wyjaśnień od attaché obrony Białorusi.

– Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony Białorusi w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola – poinformował dziś w mediach społecznościowych minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony odniósł się w ten sposób do wydarzeń, do których doszło w okolicach Terespola. Ostrzelane zostały tam maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego. – Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi – informuje MON.

Ten incydent skomentował podczas konferencji prasowej Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra Mariusza Kamińskiego. – Mamy do czynienia z działaniami strony białoruskiej i celową eskalacją sytuacji na naszej granicy. Przykładem tego jest ostrzelanie infrastruktury oświetleniowej – mówił Żaryn. – Z informacji zebranych przez służby wynika, że strzały oddano z różnych pozycji. To jasny sygnał, że strona białoruska podejmuje i szuka różnych możliwości eskalowania sytuacji na naszej granicy – dodał. Żaryn wspomniał także o tym, że służby białoruskie aktywnie działają wśród migrantów przebywających na Białorusi. Celowo rozpowszechniają plotki o możliwościach przedostania się do zachodniej Europy i namawiają do szturmowania polskiej granicy.