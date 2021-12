Neutralizacja niewybuchów w Gdyni i Szczecinie

REKLAMA

We wtorkowy poranek, akcję wydobywczą przeprowadzili również nurkowie z 12 Dywizjonu Trałowców. Tym razem pocisk artyleryjski (kaliber 203 mm), spoczywał na dnie basenu wewnętrznego w Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie. Ze względu na typ obiektu, konieczne było usunięcie z potencjalnie niebezpiecznej strefy wagonów i cystern do transportu gazu. Akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie, nurek po zejściu do wody założył pasy nośne na obiekt, które następnie zostały podczepione do pontonu wydobywczego. Po podniesieniu pocisku w okolice lustra wody, został on przekazany patrolowi saperskiemu z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina.

Cała Polska podzielona jest na dwa rejony odpowiedzialności Grup Nurków Minerów w zakresie wsparcia patroli lądowych w podejmowaniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na wodach śródlądowych. 8 Flotylla Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia w swoich strukturach posiada dwie Grupy Nurków Minerów przeznaczone do realizacji tego typu zadań. Pierwsza wchodzi w skład 12 Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia, natomiast druga grupa na co dzień stacjonuje w Gdyni w 13 Dywizjonie Trałowców.

Źródło: 8 FOW