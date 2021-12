Przekazanie obowiązków w PKW Irak

28 listopada w bazie Al Asad Air Base odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków pomiędzy X a XI zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Pułkownik Michał Kuraczyk przekazał dowodzenie kontyngentem pułkownikowi Jackowi Cichoszowi.

To ważny dzień dla każdego kontyngentu. Jest to dzień zwieńczający i podsumowujący kilka miesięcy wytężonej pracy. Podczas przemówień okolicznościowych nie zabrakło podziękowań za konstruktywną i bez wątpienia owocną współpracę, której efekty na pewno przyniosły obopólne korzyści, ale również i refleksji nad perspektywą i planami na kolejne miesiące dla nowego kontyngentu, który przybył w rejon misji.

Przyjmujący dowodzenie pułkownik Jacek Cichosz podkreślił, że zdaje sobie sprawę z zadań, które są do zrealizowania oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by były one realizowane na najwyższym poziomie. Życzył również, żołnierzom X zmiany, szczęśliwego powrotu do domu, do rodzin i najbliższych.