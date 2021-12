Terytorialsi wybrali najlepszych pracodawców

W tym roku w konkursie nagrodzono cztery firmy. Komisja brała pod uwagę przede wszystkim to, czy pracodawcy zatrudniają terytorialsów, czy potrafią wykorzystać ich kompetencje i czy wprowadzają w swoich zakładach rozwiązania ułatwiające łączenie służby z pracą. W kategorii „mikroprzedsiębiorstwa”, czyli firma zatrudniająca do 10 osób, tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT” otrzymało Sky Access Team s.c. W tej spółce pracuje pięciu żołnierzy obrony terytorialnej. – Do realizacji usług, które oferujemy, czyli prac wysokościowych w trudnych warunkach, w śniegu czy deszczu, niezwykle trudno jest znaleźć pracowników. Wyjątkiem są rekrutowani przez nas żołnierze OT. Im trudniej, im większe wyzwanie, tym chętniej podejmują się działania – podkreślił szer. Jakub Ochnio, współwłaściciel firmy, żołnierz WOT-u.

Dowództwo WOT organizuje konkurs „Pracodawca przyjazny WOT”, aby wyróżnić tych, którzy wprowadzają w swoich firmach rozwiązania ułatwiające terytorialsom służbę. To ważne, ponieważ około 60 proc. żołnierzy obrony terytorialnej łączy służbę ze stałym zatrudnieniem. Sami wojskowi przyznają, że piąty rodzaj sił zbrojnych to formacja pod wieloma względami wyjątkowa . – Generał wita szeregowego, żołnierza obrony terytorialnej, który jest jednocześnie pracodawcą! – mówił gen. bryg. Maciej Klisz podczas gali wręczenia nagród. Zastępca dowódcy WOT-u wyjaśnił: – Pan szeregowy jest współwłaścicielem zwycięskiej firmy i swoich pracowników sam rekrutuje spośród żołnierzy OT. To właśnie pokazuje, jak bardzo zakorzenione w społeczeństwie są wojska obrony terytorialnej.

Za to, że zachęcają do służby, dają dobre warunki rozwoju zawodowego, czy po prostu idą terytorialsom na rękę. W tym roku cztery firmy zostały nagrodzone tytułem „Pracodawca przyjazny WOT”. Laureaci to Poczta Polska, firma transportowa, urząd marszałkowski i mała spółka oferująca prace wysokościowe, której właściciel sam jest żołnierzem wojsk obrony terytorialnej.

REKLAMA

Firma Transport i Spedycja Max-Pol odebrała statuetkę w kategorii „małe przedsiębiorstwa”. Zdaniem kapituły to pracodawca elastyczny, który motywuje pracowników, a jednocześnie angażuje się w innowacyjne projekty i inspiruje żołnierzy OT do kolejnych wyzwań. Niezwykle ważne jest również to, że harmonogram pracy żołnierzy dostosowano tu do grafiku służby. – Żołnierze, których zatrudniam, to osoby z bardzo silnym poczuciem odpowiedzialności za powierzone zadanie, nigdy mnie nie zawiedli i samodzielnie szukają rozwiązań problemów, na które natrafiają – podkreślił Stanisław Krakowiak, właściciel firmy. – Obecny kryzys na granicy polsko-białoruskiej dotyka także nas, transportowców. Ale od żołnierzy OT nigdy nie usłyszałem, że nie da się czegoś zrobić. Na każdy problem mają propozycję rozwiązania – dodał laureat konkursu.

Poczta Polska to z kolei laureat w kategorii „średnie przedsiębiorstwa”, czyli firmy zatrudniające powyżej 50 osób. W Poczcie pracuje ponad 160 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróciła na działania Poczty Polskiej na rzecz obronności oraz prowadzenie kampanii informacyjnych, zachęcających do wstąpienia w szeregi formacji. Podkreśliła jednocześnie, że spółka prowadziła szkolenia obronne, wspierała rekrutację, a także wydała znaczek okolicznościowy WOT. – Poczta Polska jest największym pracodawcą w Polsce, nie dziwi więc tak duża liczba żołnierzy OT, którzy są także pocztowcami. To firma, która jest naturalnym inkubatorem OT, zachęca do wstąpienia do WOT-u innych pracowników – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes spółki. Podkreślił też, że ma ona znaczenie gospodarczo-obronne, np. w razie mobilizacji dostarczy informacje o powołaniach, współpracuje też z wojskową pocztą polową. – We wszystkich placówkach Poczty Polskiej można także wypisać i złożyć kartkę „Murem za polskim mundurem” z podziękowaniami dla żołnierzy służących na granicy. My ją przekażemy – przypomniał o akcji Tomasz Zdzikot. Poczta Polska została zgłoszona do tegorocznej edycji konkursu przez żołnierzy z trzech brygad: mazowieckiej, wielkopolskiej i dolnośląskiej.

W kategorii „podmioty publiczne” tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT” otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zatrudnionych jest tam 12 żołnierzy OT, a sam urząd jest jednym z fundatorów sztandaru tamtejszej brygady, wspiera jej działania również od strony logistycznej i administracyjnej. – Współpraca wojska i urzędu marszałkowskiego to podstawa budowania potencjału obronnego w naszym regionie – powiedział Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” podzielony był na dwa etapy. W pierwszym wyłaniano najlepszych pracodawców na szczeblu województw, w których stacjonują brygady obrony terytorialnej. Wskazano 40 laureatów, dopiero spośród nich wybierani byli zwycięzcy na szczeblu centralnym. Konkurs zorganizowano po raz drugi, premierowa edycja odbyła się w 2019 roku.