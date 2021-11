Podchorążowie na posterunku

Polska jest bezpieczna, gdy służby stojące na straży bezpieczeństwa są silne – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas apelu z okazji Dnia Podchorążego. Szef resortu obrony spotkał się dziś ze studentami wszystkich czterech wojskowych akademii. – Współcześni podchorążowie to spadkobiercy młodych studentów z 1830 roku – przypomina prezydent Andrzej Duda.

Na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego odbył się dziś wieczorem uroczysty apel z okazji Dnia Podchorążego. Ze studentami wojskowych uczelni spotkał się Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej oraz Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, która odczytała list Andrzeja Dudy. „Polska jest państwem w pełni wolnym i suwerennym, silnym dzięki partnerstwu i współpracy z sojusznikami. Ale przede wszystkim dzięki temu, że konsekwentnie rozwijamy i modernizujemy nasz system bezpieczeństwa narodowego. Niezwykle ważną częścią tego systemu jest profesjonalna, dobrze wyszkolona kadra dowódcza zdolna stawić czoła zagrożeniom obecnego czasu” – napisał prezydent do podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej oraz Akademii Marynarki Wojennej.

Zwierzchnik sił zbrojnych nawiązał również do sytuacji, która ma miejsce na polsko-białoruskiej granicy. „W sposób dramatyczny unaoczniła to, co powinno być oczywiste dla każdego: Rzeczpospolita stale potrzebuje nowoczesnej, silnej armii oraz wyspecjalizowanych służb, które wykonując swoje działania, będą miały pełne wsparcie wszystkich struktur państwa oraz ogółu społeczeństwa polskiego, które dysponuje dostateczną wiedzą o faktach i jest odporne na akcje dezinformacyjne” – napisał w liście prezydent. Jednocześnie odwołał się do wybuchu powstania listopadowego, podkreślając, że współcześni podchorążowie to spadkobiercy młodych studentów z 1830 roku. „To wielka odpowiedzialność, jednak w ślad za nią idzie prestiż i najwyższy honor, jakim może cieszyć się obywatel Polski, to jest przywilej służenia jej w mundurze żołnierza lub funkcjonariusza jednej ze służb strzegących naszego bezpieczeństwa” – napisał Andrzej Duda.