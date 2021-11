Wojskowa politechnika świętuje

Przygotowanie studentów do objęcia kierowniczych stanowisk inżynieryjnych w Wojsku Polskim to jeden z priorytetów Wojskowej Akademii Technicznej, mówiono podczas święta WAT-u i Dnia Podchorążego. W tym roku uczelnia obchodzi 70. rocznicę powstania. Obecnie w Akademii kształci się ok. 10 tys. studentów, w tym ponad 3 tys. podchorążych.

Komendant WAT-u zaznaczył, że uczelnia niemal od początku istnienia ma znaczący wkład w rozwój techniki, technologii i nauki w Polsce i na świecie, a także w modernizację polskiego przemysłu obronnego. – W Wacie powstają zaawansowane technologie laserowe, satelitarne, nowatorskie opracowania z zakresu uzbrojenia, nanotechnologii, inżynierii biomedycznej ogniw wodorowych, nowych rodzajów ciekłych kryształów, systemów bezzałogowych czy kryptologii – zaznaczył płk Wachulak. Podkreślił, że wysoki poziom badań potwierdzają m.in. dwie nagrody Defender dla Akademii otrzymane w tym roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Chodzi o bezpieczny system komunikacji multimedialnej oraz laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów.

Komendant WAT-u zwrócił się także do podchorążych w dniu ich święta. – Wierzę, że mundur, który nosicie jest i będzie dla was powodem do dumy i będzie wam uświadamiał, że wolność to najcenniejsza wartość narodu – powiedział. Płk Wachulak odniósł się też do obecnej sytuacji na granicy z Białorusią. – Wspieramy całym sercem żołnierzy i funkcjonariuszy stojących na straży naszej granicy i dziękujemy im za służbę – podkreślił.

O obronie naszej wschodniej granicy mówiła także Orsolya Kovács, ambasador Węgier w Polsce. – Władze węgierskie wyrażają solidarność z polskimi żołnierzami, którzy bronią nie tylko granic swojego kraju, ale całej Unii Europejskiej – stwierdziła. Pani ambasador wręczyła też dr. hab. inż. Kazimierzowi Worwie, prorektorowi ds. kształcenia WAT Medal za Obronność I stopnia, przyznany mu przez Tibora Benkő, ministra obrony Węgier.

Natomiast płk Wachulak wręczył odznaczenia, wyróżnienia i medale przyznane pracownikom WAT-u przez prezydenta, szefa MON-u oraz władze uczelni. Nagrodził też studentów za najlepsze prace naukowe. – Pamięć o nocy listopadowej 1830 roku jest kultywowana do dziś przez podchorążych i jest wyjątkowym świętem celebrowanym na wszystkich uczelniach wojskowych – napisał w liście do uczestników spotkania Przemysław Czarnek, minister edukacji. Podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego, symboliczną władzę na uczelni przejęli podchorążowie, a jej rektorem został pchor. sierż. Jakub Iwoła.

70 lat edukacji

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego została powołana ustawą z 22 marca 1951 roku. 1 października tego roku naukę rozpoczęło 631 podchorążych. Osiem lat później przeprowadzono najważniejszą reorganizację, tworząc typową dla politechniki strukturę wydziałową, która pozostała do dzisiaj. W latach 1996–2004 Akademię przekształcono w uczelnię wojskowo-cywilną.

Dziś na Wacie kształci się ok. 10 tys. studentów, w tym ponad 3 tys. podchorążych. Jesienią tego roku na I rok studiów przyjęto ok. 3 tys. studentów cywilnych i ponad 800 wojskowych. Cywile mogą wybierać studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie na 25 kierunkach, m.in.: bezpieczeństwo narodowe, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, elektronika i telekomunikacja, informatyka, lotnictwo i kosmonautyka czy mechanika i budowa maszyn.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych kształcą się na jednolitych studiach magisterskich zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym przez ministra obrony. Do wyboru mają ponad dziesięć kierunków, m.in.: mechatronika, informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, geodezja i kartografia czy budownictwo. Pięcioletnie studia wieńczy promocja na pierwszy stopień oficerski.

WAT wspiera także badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych, chemicznych, fizycznych, ekonomicznych i wojskowych. Pierwsze sukcesy pojawiły się już na początku lat pięćdziesiątych. Był to m.in. współudział przy tworzeniu pierwszego polskiego radaru Nysa A, opracowanie pierwszego krajowego komputera ELWAT 1 czy zbudowanie pierwszego w Polsce lasera do zastosowania w okulistyce. Wiele prac było związanych z potrzebami modernizacji sił zbrojnych m.in.: nowoczesnymi systemami radiolokacyjnymi czy optoelektronicznymi systemami wspomagania pola walki. Kadra uczelni liczy około 2,5 tys. osób, w tym 800 pracowników naukowych.

Święto Podchorążych

29 listopada 1830 roku podchorążowie Szkoły Piechoty w Warszawie, pod dowództwem ppor. Piotra Wysockiego, atakiem na Belweder, ówczesną siedzibę rosyjskiego namiestnika Księcia Konstantego, rozpoczęli powstanie listopadowe. Już następnego dnia Warszawa była wolna. Walki objęły całe Królestwo Polskie, Litwę, Żmudź i Wołyń. Na pamiątkę tamtych wydarzeń 29 listopada obchodzony jest jako Dzień Podchorążego i zarazem święto WAT-u.