„Tumak ’21” na finiszu

Mamy fantastycznych żołnierzy. Dzięki ich wyszkoleniu Polska jest bezpieczna – mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który przyjechał na ćwiczenia „Tumak ‘21”. Wzięło w nich udział ponad sześć tysięcy wojskowych wyposażonych w 1200 jednostek sprzętu. Najlepsi żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej otrzymali dziś awanse i mianowania.

W Nowogrodzie na Podlasiu od kilku dni żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej i Batalionowej Grupy Bojowej NATO trenują przerzut wojsk przez rzekę. Dziś ich zmagania obserwował szef MON-u. Jak zaznaczył, miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe. – To teren, który po wielu latach wrócił do Wojska Polskiego. To taki bardzo wyraźny znak tego, że wojsko powraca do wschodniej części Polski – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Dodał także, że po prawej stronie Wisły powstają kolejne jednostki wojskowe.

Ćwiczenia „Tumak ’21” zorganizowała 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, której żołnierze służą w tej chwili także na terenach przygranicznych. – Na co dzień bronią naszej granicy, odpierają ataki hybrydowe dokonywane przez reżim Łukaszenki, tym samym bronią granicy Unii Europejskiej – powiedział Mariusz Błaszczak. Minister chwalił wojskowych, podkreślając, że swoje zadania wykonują perfekcyjnie. – Stoimy murem za polskim mundurem. Mamy fantastycznych żołnierzy Wojska Polskiego i dzięki temu, że są świetnie wyszkoleni, Polska jest bezpieczna – mówił.