W BBN o sytuacji na granicy

Dziś przed południem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego politycy i przedstawiciele służb rozmawiali o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Po spotkaniu mówili, że jedność i solidarność krajów europejskich może zniechęcić Białoruś do dalszej eskalacji konfliktu. Tymczasem Straż Graniczna podaje, że wczoraj nielegalnie próbowano przekroczyć granicę niemal 400 razy.

Nawiązał również do ewentualnych sankcji wobec Białorusi. – Sygnał jedności oraz potencjalna twarda odpowiedź ekonomiczna i polityczna ze strony kolektywnego Zachodu może dzisiaj zniechęcić naszych wschodnich sąsiadów do dalszych agresywnych działań i nad tym dzisiaj pracujemy – zapowiada wiceminister.

Po spotkaniu w BBN prezydent Andrzej Duda poleciał do Brukseli, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Z kolei premier Mateusz Morawiecki będzie dziś w Berlinie rozmawiał z Angelą Merkel, a minister Mariusz Błaszczak – w Bukareszcie z ministrami obrony państw europejskich. – Konflikt, który rozgorzał na wschodniej granicy Polski, to konflikt o bezpieczeństwo. Nasza granica to wschodnia flanka UE, a jednocześnie wschodnia granica Paktu Północnoatlantyckiego – podkreślał Mateusz Morawiecki. – Mamy ewentualne sankcje w zanadrzu i dyskutujemy o nich z naszymi sojusznikami – dodał szef rządu.

Tymczasem kryzys na granicy nie ustaje. Jak podaje Straż Graniczna, wczoraj nielegalnie do Polski próbowano przedostać się niemal 400 razy. W okolicach miejscowości Czeremcha granicę starało się sforsować około 200 osób. W stronę polskich funkcjonariuszy rzucano kamieniami oraz konarami drzew. Żołnierze białoruscy oślepiali pograniczników światłami stroboskopowymi oraz laserami.

Podczas konferencji prasowej ppor. Anna Michalska, rzeczniczka SG poinformowała, że w tym miesiącu ponad 8 tysięcy razy próbowano nielegalnie przedostać się do Polski. – Zatrzymaliśmy 300 osób, aż 200 z nich to obywatele Iraku – powiedziała.