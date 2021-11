Zawody użyteczno-bojowe pododdziałów dowodzenia i rozpoznania

Od 19 do 20 listopada w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przeprowadzono zawody użyteczno-bojowe pododdziałów dowodzenia i rozpoznania Wojsk Rakietowych i Artylerii. Do zawodów przystąpiły najlepsze sekcje (grupy), drużyny dowodzenia wyłonione we wcześniejszych eliminacjach na szczeblu jednostki wojskowej z 11 DKPanc, 12 DZ, 16 DZ, 18 DZ oraz z 6 BPD, 25 BKPow.

Pierwszego dnia pododdziały przystąpiły do piętnastu ogólnowojskowych konkurencji, czyli do tzw. pętli taktycznej. Żołnierze wykonywali m.in.: ognisko typu „Dacota Fire Hole”, ewakuowali rannego z pola walki, a także pokonywali stumetrowy odcinek terenu skażonego w maskach przeciwgazowych oraz wyznaczali współrzędne za pomocą nomogramu ciągu poligonowego.

Drugi dzień zawodów to konkurencje artyleryjskie t.j.: określanie współrzędnych punktu w terenie bez użycia GPS oraz prowadzenie rozpoznania i określanie współrzędnych celów.