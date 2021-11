SOMA dla specjalsów

Umożliwia przenoszenie różnego rodzaju uzbrojenia, prowadzenie rozpoznania, nie straszne są mu trudne warunki atmosferyczne. M28 SOMA to samolot, który powstał na potrzeby amerykańskich sił specjalnych, ale jego producenci – PZL Mielec i Sierra Nevada Corporation – uważają, że sprawdzi się także w innych rodzajach wojsk.

Samolot M28 to jeden ze sztandarowych produktów PZL Mielec. Do tej pory w fabryce powstało ponad 100 takich maszyn. Wojsko Polskie korzysta z samolotów w wersji Bryza. Niedawno jednak producent wspólnie ze swoim amerykańskim partnerem – Sierra Nevada Corporation – zaprezentował nową wersję samolotu. M28 SOMA (prezentowana też pod nazwą MC-145B Coyote Special Operations Multi-Role Aircraft) zadebiutowała w Polsce podczas kilku pokazów. Jeden z nich odbył się w Warszawie. – To samolot krótkiego startu i lądowania, który jest zdolny do operowania w najtrudniejszych warunkach, w miejscach, gdzie jest ograniczona infrastruktura – mówił Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec, należących do koncernu Lockheed Martin.

Mimo że na pierwszy rzut oka M28 SOMA może przypominać swoje poprzedniczki, tak nie jest. Nowa wersja maszyny została bowiem wyposażona w wiele innowacyjnych rozwiązań. Modyfikacje dotyczą między innymi sposobów przenoszenia i użycia systemów broni. Pod każdym ze skrzydeł są po dwa węzły, które umożliwiają podwieszenie różnego rodzaju pocisków, np. AGM-114 Hellfire, a w kadłubie można umieścić osiem wyrzutni amunicji GBU-69 Small Glide Munitions (SGM), AGM-176 Griffin czy bezzałogowych statków powietrznych w różnych konfiguracjach. Jeśli zaistnieje taka konieczność, SOMA ma także umożliwiać transport i zrzut pocisków manewrujących AGM-158 JASSM.