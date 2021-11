CyberEXPERT 2021- pierwsza konferencja Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

18 listopada odbyła się konferencja CyberEXPERT 2021 organizowana przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, która rozpoczęła cykl corocznych spotkań mających na celu budowanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie IT, cyber i kryptologii. Konferencja została objęta patronatem Ministra Obrony Narodowej. Głównym celem wydarzenia było stworzenie platformy do budowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie IT, cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Wśród instytucji wspierających realizację tego wydarzenia byli w tym roku między innymi Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz Instytut Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa (ITC) Wydziału Cybernetyki WAT.

Konferencja odbyła się w dwóch równoległych panelach tematycznych. To cykliczne wydarzenie jest kierowane zarówno do odbiorców zainteresowanych zagadnieniami strategicznymi jak i tych, którzy na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni patrzą przez pryzmat aspektów technicznych. CyberEXPERT 2021 daje również możliwość integracji osób skupionych wokół aspektów cyberbezpieczeństwa, pozwalających na wymianę doświadczeń i nawiązania kontaktów.