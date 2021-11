Ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Dwunastki”

W oparciu o infrastrukturę 7 Brygady Obrony Wybrzeża sztab, dowództwo oraz grupy operacyjne podległych jednostek 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej doskonalą swoje umiejętności podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo.

Żeby utrzymać wysoki poziom zgrania podległych sztabów oraz całej obsady stanowisk dowodzenia, okresowo prowadzone są treningi sztabowe. Zadaniem osób funkcyjnych podczas tego typu zajęć jest rozwiązanie określonego problemu taktycznego oraz wypracowanie danych do decyzji dowódcy.

„Antylop@-21” to kolejne ćwiczenie realizowane z wykorzystaniem systemu komputerowego JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation). Głównym celem ćwiczenia nie jest tym razem sprawdzenie wyszkolenia bojowego żołnierzy, lecz sprawdzenie umiejętności planowania sztabów, dzięki czemu można ocenić, czy wydawane podczas działania rozkazy można zrealizować w warunkach bojowych. Podczas ćwiczenia wirtualne pododdziały dowodzone przez realnych dowódców poruszają się na mapach cyfrowych, co sprawia, że działania ćwiczących sztabów są maksymalnie zbliżone do rzeczywistych.