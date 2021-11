Wojsko wspiera najbliższych żołnierzy

– U nas inicjatywa wyszła z dowództwa dywizji i wynikała z wcześniejszych doświadczeń związanych z potrzebami wojskowych rodzin, gdy żołnierze pełnią służbę z dala od domu – wyjaśnia mjr Marek Nabzdyjak, rzecznik prasowy 16 Dywizji. Przypomina, że podobne centra działały w czasie, gdy polscy żołnierze wyjeżdżali na zagraniczne misje. Wtedy ich bliscy, którzy zostali w kraju, mogli liczyć na wsparcie wojska. Powoływane teraz centra będą pełniły podobną rolę. – Tak jak wtedy, tak i teraz nie chcemy pozostawiać wojskowych rodzin samych sobie. Zdarzają się przecież różne sytuacje, w których bliska żołnierzowi osoba potrzebuje wsparcia, a on nie może nagle przyjechać, by pomóc – mówi oficer z 16 Dywizji. Dodaje, że chodzi o różnego rodzaju pomoc. Najbliżsi żołnierzy będą mogli liczyć na wsparcie w codziennych sprawach, np. w razie awarii w domu czy przy zakupach leków lub konsultacji medycznej w przypadku choroby. Jeśli ktoś będzie potrzebował, wojsko zaoferuje też wsparcie prawne, psychologiczne lub duszpasterskie.

Od wielu tygodni polsko-białoruskiej granicy strzegą pogranicznicy, policjanci i żołnierze Wojska Polskiego. Tych ostatnich jest tam obecnie kilkanaście tysięcy. To wojskowi z jednostek czterech Dywizji: 12 Zmechanizowanej, 18 Zmechanizowanej, 16 Zmechanizowanej i 11 Kawalerii Pancernej. Jak poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w jednostkach wojskowych, w których na co dzień służą żołnierze strzegący granicy , powstają właśnie wojskowe centra pomocy dla ich rodzin.

Pomoc w codziennych sprawach, wsparcie prawne, psychologiczne i duszpasterskie – jednostki czterech polskich dywizji uruchamiają centra pomocy dla rodzin żołnierzy strzegących polsko-białoruskiej granicy. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu, by uzyskać pomoc w razie choroby czy awarii w domu.

Całodobowa infolinia „szesnastki” ruszyła dziś pod numerem telefonu komórkowego: 727-013-210. Oprócz tego od poniedziałku do piątku w godzinach od siódmej do dziewiętnastej można też dzwonić na stacjonarny numer 261-32-34-77. Dyżurni, którzy odbierają telefony, mają szczegółowy wykaz osób zajmujących się wsparciem. Poza przedstawicielami dywizji to także specjaliści, fachowcy z różnych dziedzin, psycholodzy oraz księża kapelani. Każdy, kto od dziś zadzwoni na infolinię, dowie się, jaką pomoc może uzyskać.

Centra podległe 16 Dywizji rozpoczną działalność od najbliższego piątku. Będą funkcjonowały we wszystkich podległych jej jednostkach: 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej, 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, 11 Mazurskim Pułku Artylerii, 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym, 16 Pułku Logistycznym oraz 9 Batalionie Dowodzenia.

W trzech pozostałych dywizjach centra pomocy rozpoczęły już pracę. W 18 Dywizji Zmechanizowanej wsparcie można uzyskać pod nr tel.: 887-850-704, z kolei w Dowództwie 11 Dywizji można dzwonić pod nr 607-790-640. Taka sama forma wsparcia jest oferowana również w jednostkach podległych Czarnej Dywizji: 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (tel. 261-685-740), 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej (tel. 261-688-975), 17 Brygadzie Zmechanizowanej (tel. 261-674-222), 4 Pułku Przeciwlotniczym (tel. 261-671-222), 23 Pułku Artylerii (tel. 261-646-505), 11 Batalionie Remontowym (tel. 261-589-020) oraz 11 Batalionie Dowodzenia (tel. 261-698-377).

O pomoc mogą się też zwracać najbliżsi żołnierzy z 12 Dywizji Zmechanizowanej i podległych jej jednostek (nr tel. 603-642-086). – Ale na wsparcie mogą też liczyć nasi żołnierze, którzy właśnie służą na granicy. Gdyby któryś z nich potrzebował np. pomocy psychologicznej w tej trudnej dla wszystkich sytuacji, to do dyspozycji na miejscu jest psycholog – mówi kpt. Błażej Łukaszewski, rzecznik prasowy 12 Dywizji.

Żołnierze przy polsko-białoruskiej granicy prowadzą piesze patrole pasa przygranicznego i sprawdzają, czy nie dochodzi do prób przekroczenia granicy. Razem z pogranicznikami uczestniczą też w patrolach mobilnych, których zadaniem jest m.in. poszukiwanie osób, które nielegalnie przedostały się do Polski. Wojskowi służbę pełnią rotacyjnie, co kilkanaście dni.