Jesienne szkolenie w skwierzyńskim batalionie

Tworzenie elementów bazy, obrona infrastruktury krytycznej oraz działania patrolowe - to tylko kilka zagadnień, które ćwiczyli ostatnio żołnierze 151 batalionu lekkiej piechoty ze Skwierzyny.

Równo o 7:30 przed bramą skwierzyńskich koszar stawili się terytorialsi z 2 kompanii lekkiej piechoty, by odbyć obowiązkowe szkolenie rotacyjne w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. Do ćwiczeń dołączył pluton logistyczny, pluton dowodzenia a także sztab. Instruktorzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wykorzystali do szkolenia swoich żołnierzy przykoszarowy plac ćwiczeń w Skwierzynie. Terytorialsi otrzymali zadanie rozbudowania bazy i utworzenia posterunków obserwacyjnych. Konieczne było również wystawienie patroli lekkiej piechoty.

Celem ćwiczeń było zrealizowanie zagadnień, które przygotują cały pododdział do przeprowadzenia ochrony i obrony infrastruktury krytycznej w terenie zurbanizowanym. Nasze zajęcia za każdym razem są bardzo dynamiczne. W ciągu dwóch dni szkoleniowych, jesteśmy w stanie przećwiczyć na prawdę wiele elementów – tłumaczy por. Krzysztof CIUPAK, dowódca 2 kompanii lekkiej piechoty ze 151 blp w Skwierzynie.