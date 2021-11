Centrum zaplanuje weteranom leczenie

Opieka medyczna bez kolejki i na czas? Pomaga w tym Centrum Leczenia Weterana, które działa przy Wojskowym Instytucie Medycznym. Wystarczy jeden telefon, aby weteran poszkodowany umówił się na wizytę do lekarza specjalisty, wykonał potrzebne badania czy ustalił termin zabiegu. Pacjenci chwalą centrum koordynujące opiekę nad nimi. – To dla nas duże ułatwienie – mówią.

Centrum Leczenia Weterana to miejsce, do którego pierwsze kroki kierują weterani poszkodowani potrzebujący pomocy medycznej. – Prowadzimy działalność leczniczo-profilaktyczno-rehabilitacyjną, którą w dłuższej perspektywie pacjenci otrzymują w Wojskowym Instytucie Medycznym. W połowie 2009 roku przyjęliśmy pierwszych weteranów rannych w Afganistanie. Od tego czasu zajmujemy się leczeniem żołnierzy rannych i poszkodowanych na misjach poza granicami kraju – mówi ppłk lek. Jarosław Świstak, specjalista neurolog.

Marta Mnitowska, która w tej placówce jest koordynatorem, dodaje, że Centrum Leczenia Weterana WIM stanowi brakujące ogniwo w systemie opieki medycznej nad poszkodowanymi przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego standardu świadczonych usług. Weterani najczęściej szukają tu pomocy psychologicznej, ortopedycznej czy chirurgicznej, a także neurologicznej i gastrologicznej. I tu spotykają się ze specjalistą, który stawia diagnozę i kreśli plan leczenia. – Moim zadaniem zaś jest koordynacja procesu leczenia weterana, który się zgłasza do Centrum – podkreśla Mnitowska. Na każdym oddziale i w każdej klinice WIM-u są wyznaczone osoby do kontaktu z Centrum Leczenia Weterana, które w razie potrzeby przejmują pacjenta. Na przykład osoby, które zgłaszają się z problemami psychologicznymi, po konsultacji z psychologiem i lekarzem psychiatrą mogą zostać skierowane do kliniki stresu bojowego. – Dostają tam leki nowej generacji oraz są poddani skutecznej psychoterapii – podkreśla psycholog Michał Kuroń. Jego zdaniem dobrym pomysłem jest objęcie opieką psychologiczną każdego pacjenta, który trafia do Centrum, gdyż wpływa to korzystnie na jego ogólny stan zdrowia.