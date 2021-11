Cougary dla Wojska Polskiego

Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi dobiegają końca, ale na razie MON nie ujawnia, ile Polska zapłaci za pojazdy wraz z częściami zapasowymi oraz za szkolenia niezbędne do obsługi wozów. Jak wyjaśnia mjr Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Inspektoratu Uzbrojenia (instytucji odpowiedzialnej za pozyskiwanie dla SZ RP nowego sprzętu i broni), Cougary trafią do jednostek wojsk lądowych. – Zakup pojazdów ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb Sił Zbrojnych RP. Odbędzie się na podstawie decyzji ministra obrony narodowej – mówi oficer. Dodaje, że pojawienie się Cougarów nie oznacza zamknięcia realizowanego od kilku lat programu o kryptonimie „Pegaz”, który zakłada pozyskanie pojazdów minoodpornych dla wojsk specjalnych.

Wozy typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) mają pochodzić z nadwyżek amerykańskiej armii. „Wojsko Polskie pozyska od USA 300 używanych pojazdów MRAP Cougar 4x4. To sprawdzone pojazdy, używane w armii USA od wielu lat i na wielu misjach zagranicznych. Dzięki przyśpieszonej procedurze trafią do nas już w 2022 r. Kontrakt obejmuje także pakiet logistyczny i szkoleniowy” – poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, wojska specjalne jako jedyne w SZ RP dysponują obecnie 45 samochodami odpornymi na miny typu MRAP, model M-ATV (w wersji M1240A1) firmy Oshkosh. W 2015 roku rząd USA przekazał je Polsce nieodpłatnie w ramach programu EDA (Excess Defense Articles).



Grafika PZ

Ale polscy żołnierze korzystali już także z Cougarów 4x4. W kilkadziesiąt sztuk został wyposażony Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie, pojazdy użyczyła nam nieodpłatnie US Army. Później zastąpiły je nieco większe – bo dziesięcioosobowe – wozy MaxxPro i MaxxPro Dash.

Cougary 4x4 zostały opracowane przez amerykańską firmę Force Protection Industries Inc. (obecnie to część koncernu General Dynamics Land Systems) dla amerykańskiego Korpusu Marines na misję w Iraku i Afganistanie. Z czasem wozy pojawiły się także w US Army (wojska lądowe) i amerykańskich jednostkach specjalnych, a później zaczęły w nie wyposażać swoich żołnierzy inne państwa, m.in. Wielka Brytania, która kupiła kilkaset sztuk.

Obecnie, po wycofaniu się z Iraku i Afganistanu, amerykańska armia pozbywa się Cougarów, zastępując je w służbie lżejszymi konstrukcjami – przede wszystkim Oshkosh M-ATV oraz większymi wozami – np. MaxxPro i MaxxPro Dash.