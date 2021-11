Dom Piłsudskich znów otwarty

Podczas uroczystości prof. Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora Muzeum przypomniał, że mija sto lat, od kiedy Aleksandra Piłsudska, żona Marszałka, nabyła działkę w Sulejówku. Wicedyrektor wyjaśniał, że działka miała w hipotece nazwę Otradno, co po rosyjsku znaczy „miło, przyjemnie” i od tego powstała nazwa dworku „Milusin”. – Jak pisał potem Józef Piłsudski, wszystkie najpiękniejsze chwile z jego życia wiązały się z tym miejscem – zauważył prof. Nowik.

Krzysztof Jaraczewski, wnuk Piłsudskiego dodał, że właśnie do „Milusina” Marszałek przyjechał tuż przed śmiercią. – Ta wizyta świadczy o tym, jak wielkie znaczenie miały ten dom, to miejsce i sprawy rodzinne dla życia i myśli Józefa Piłsudskiego – mówił Jaraczewski.

Dzięki generalnemu remontowi, trwającemu od jesieni 2020 roku, „Milusin” odzyskał dawną świetność. Podczas prac konserwacyjnych m.in. osuszono posadowienie willi, zamontowano nowe urządzenia do wentylacji i ogrzewania, a także nowoczesne systemy przeciwpożarowe. Przywrócono też przedwojenny wygląd. W pomieszczeniach willi znalazły się elementy dawnego wyposażenia „Milusina”: meble i obrazy odnalezione w Ośrodku Reprezentacyjnym MON-u w Helenowie pod Warszawą. Inne przedmioty odtworzono na wzór tych, które widać na przedwojennych fotografiach. Po rewitalizacji w dworku można zwiedzać m.in. salon, jadalnię i kuchnię.

Willę „Milusin” wybudowano w stylu polskiego dworku w 1921 roku w sąsiedztwie pierwszego domu Piłsudskich, zwanego Drewniakiem. Nowy dom został sfinansowany z wojskowych składek jako dar żołnierzy dla Marszałka. Józef Piłsudski z żoną Aleksandrą oraz córkami Wandą i Jadwigą wprowadził się do „Milusina” po wycofaniu z polityki w 1923 roku. Mieszkał tam trzy lata, do przewrotu majowego w 1926 roku. Wówczas rodzina Marszałka przeniosła się do Belwederu, nadal jednak przyjeżdżali do dworku na wypoczynek.

Po wojnie nieruchomość przejęły władze, mieściło się tutaj m.in. przedszkole. Większość oryginalnego wyposażenia dworku została rozgrabiona. W 2000 roku willę odzyskała Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, która osiem lat później powołała Muzeum Józefa Piłsudskiego. Placówkę otwarto rok temu, podczas obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej.