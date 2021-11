Capstrzyk Niepodległości

Jesteśmy myślami z pokoleniami żołnierzy, którzy walczyli o naszą wolność, ale pamiętamy też o tych, którzy dziś stoją na straży naszego bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. W środę w Warszawie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się uroczysty capstrzyk i apel pamięci.

Dziś w Warszawie, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, odbył się capstrzyk i apel pamięci. Podczas uroczystości Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przypomniał, że Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, a dziś to my jesteśmy odpowiedzialni za jej bezpieczeństwo. – Mówiąc my, myślę o żołnierzach Wojska Polskiego, o rządzie i prezydencie jako zwierzchniku sił zbrojnych – zaznaczył szef MON. Dodał, że „oblicze wojny zmieniało się przez wieki, ale zawsze mogliśmy być pewni, że nasi żołnierze z ofiarnością, z oddaniem będą bronić naszej ojczyzny, że nie będą szczędzić krwi, żeby Polska była wolna”. – Dziś na szczęście żołnierze nie muszą przelewać krwi, ale dziś też musimy bronić naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, naszej Ojczyzny, broniąc polskich granic – podkreślił.

Szef MON zaznaczył także, że polscy żołnierze, którzy zostali oddelegowani do służby na terenach przygranicznych, strzegą nie tylko granic Polski, ale także Unii Europejskiej. – Dziś jesteśmy myślami z pokoleniami żołnierzy, którzy walczyli o naszą wolność, ale pamiętamy też o tych żołnierzach, którzy dziś stoją na straży naszego bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej, którzy odpierają ataki hybrydowe, jakim poddawana jest nasza Ojczyzna – powiedział. – Pamięć o naszej przeszłości kształtuje naszą tożsamość narodową, a dzisiejsze wysiłki, aby Polska była bezpieczna kształtują naszą rzeczywistość. Jesteśmy dumni ze służby żołnierzy Wojska Polskiego – zaznaczył.