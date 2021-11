Podhalańczyk z pucharem „Polski Zbrojnej”

– Od stu lat „Polska Zbrojna” opisuje na swoich łamach wszystko to, co dotyczy Wojska Polskiego . Zdajemy sobie sprawę, że ważnym elementem żołnierskiego szkolenia jest walka wręcz, dlatego zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę jednemu z uczestników gali MMA Armia Fight Night – mówi Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Do walki o trofeum „Polski Zbrojnej” przystąpili dwaj zawodnicy – dobrze znany publiczności AFN szer. Szymon Karolczyk z 12 Brygady Obrony Terytorialnej i powracający do oktagonu po dwóch latach przerwy szer. Błażej Majdan z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Po trzech pięciominutowych rundach terytorials musiał uznać wyższość podhalańczyka. – To była bardzo dobra walka. Obaj zawodnicy pokazali, że są w świetnej formie, i dostarczyli kibicom wielu emocji. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden, serdecznie gratuluję wygranej – mówił dyrektor WIW tuż po wręczeniu nagrody szer. Majdanowi.

Zwycięzca pojedynku nie krył zadowolenia. – Wróciłem do treningów w styczniu, a ta walka była dla mnie pierwszym sprawdzianem. Wygrałem z bardzo dobrym zawodnikiem, co pokazało, że trzeba dalej pracować, by móc wygrywać kolejne starcia – podkreślał w rozmowie z „Polską Zbrojną” podhalańczyk.

Niestety, ze zwycięstwa nie mogą się cieszyć pozostali żołnierze, którzy wzięli udział w gali AFN. Szer. Dominik Tkaczyk przegrał walkę z Kacprem Wróblem, a starcie st. szer. Mateusza Pawlika z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego z Łukaszem Stankiem zakończyło się kontuzją żołnierza.

Rozczarowany wynikiem pojedynku był st. szer. Sylwester Miller. Żołnierz 1 Brygady Pancernej podczas walki wieczoru w kategorii koguciej skrzyżował rękawice z zawodnikiem z Ukrainy Oleksijem Polishchukiem. Stawką była mistrzowska szabla organizacji. Walka była bardzo wyrównana, a o jej wyniku musieli zadecydować sędziowie. Zgodnie z ich jednogłośną decyzją zwycięzcą został Polishchuk, jednak z uwagi na to, że nie spełnił limitu wagowego, nie otrzymał trofeum.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Z kolei w walce o mistrzostwo w kategorii piórkowej po raz kolejny triumfował niepokonany dotąd Mansur Azhiev. Pochodzący z Czeczenii zawodnik pokonał Amaury’ego Juniora, który na walkę przyjechał z Brazylii. – Hasłem tej gali są słowa „Bitwa o niepodległość”. Wiem, że do święta niepodległości zostało jeszcze kilka dni, ale już dziś chciałbym pogratulować wszystkim Polakom. Odzyskanie wolności to coś niesamowitego – mówił tuż po otrzymaniu nagrody.

Podczas Armia Fight Night w Łodzi mogliśmy zobaczyć w akcji także Sergieja Kołotiuka, który pokonał Patryka Roźniakowskiego, Łukasza Markowskiego, który wygrał z Marcinem Politą (zawodnik został zdyskwalifikowany za nieregulaminowe kopnięcie), a także Kamila Szkaradka, który triumfował w walce z Mariuszem Gołdynem. Z kolei Jan Ciepłowski zwyciężył w pojedynku z Jansugiem Gogią. Walkę kobiet wygrała Klaudia Syguła, pokonując Zoyę Litvinenko.

– Jestem bardzo zadowolony z przebiegu gali, poziom pojedynków był bardzo wysoki. Świetnie zaprezentował się Mansur Azhiev, fantastyczną formę pokazali także Klaudia Syguła i Kacper Wróbel – ocenia Filip Bątkowski, prezes Armia Fight Night. – Bardzo dobrą walkę stoczyli także żołnierze: szer. Majdan i szer. Karolczyk. Pojedynek st. szer. Millera i Polishchuka był na bardzo wyrównanym poziomie. Co prawda skończył się przegraną żołnierza, ale wszyscy znamy Sylwka, wróci i będzie wygrywał dalej – podkreślił.

Patronem gali Armia Fight Night była 18 Dywizja Zmechanizowana. – Wspieramy to wydarzenie od jego pierwszej edycji, bo dzięki niemu żołnierze mogą się sprawdzić w oktagonie podczas walk zawodowych. Do tej pory rywalizowali tylko między sobą, teraz mogą pokazać swoje umiejętności szerokiej publiczności, a także udowodnić, że można służyć w wojsku, równocześnie rozwijając swoje pasje – powiedział gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 DZ.

O tym, jak wyglądały walki podczas 11 edycji Gali Armia Fight Night, można się przekonać, oglądając relację na kanale TVP Sport na YouTubie, a ponadto dziś wieczorem w telewizji będą także emitowane pojedynki z karty głównej. Organizator wydarzenia zapowiada, że kolejna AFN odbędzie się na początku przyszłego roku.